„Doar în bine, zic eu! Cred că sunt mai răbdătoare, mai rezilientă, mai rezistentă, mai curajoasă. Doar în bine! Și am mai multă experiență, evident. Da, oricând, sincer (n.r. s-ar întoarce acolo)! A fost o experiență foarte frumoasă și partea negativă a fost mult prea mică încât să facă o diferență.

Chiar nu am avut vreo problemă, am fost OK! Cred că doar chestia că tot timpul dormi în altă parte și dormi în altă casă, nu mai ești împământenit de loc! În afară de asta, nimic. Chiar cred că sunt rezistentă la orice provocare! Cred că e destul și nu este niciun reality în afară de America Express care să mă fi atras suficient ca să mai merg la altul în afară de primul la care am fost. Nu cred! Sunt OK momentan”, a declarat Laura pentru Ego.

În ce relații a rămas cu ceilalți concurenti

Laura Giurcanu a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente, iar după încheierea filmărilor, aceasta a rămas în relații bune cu ceilalți participanti la show.

„Cred că toată lumea se detașează, au trecut deja multe luni de când filmările s-au terminat și toată lumea este detașată de ideea de concurs și de ce s-a întâmplat. Abia m-am întâlnit cu Romică și Cătălin, am filmat ceva, de acolo vin acum.

Suntem în relații foarte bune și cred că toată lumea este la fel! Cred că pot să vorbesc în numele tuturor atunci când zic că toată lumea a rămas în relații OK. E haios, mai ales pentru că noi nu știm ce s-a întâmplat cu celelalte echipe și nu știm ce au făcut ceilalți. E foarte amuzant! Tot ce vedem este nou și știm doar ce am făcut noi două!”

Cum a reactionat când a aflat că a fost surprinsă sărutându-se în mașină cu Aris Eram. „Nu știu ce am făcut! Rămâne un mister, dacă interesează pe cineva! Dar nu cred că interesează pe prea multă lume, sincer!”

