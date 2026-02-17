Stabilit temporar în Africa pentru o nouă provocare profesională, Laurențiu Reghecampf a vorbit deschis despre viața sa de familie, relația cu Corina Caciuc, dar și despre planurile de nuntă și botezul mezinului. Antrenorul a subliniat că, dincolo de acte și presiuni externe, pentru ei contează mai ales echilibrul familiei și binele copiilor.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbizul românesc, relația lor devenind publică în jurul anului 2021, în perioada în care antrenorul trecea prin divorțul de Anamaria Prodan. De atunci, viața lor s-a schimbat radical, iar familia s-a mărit treptat. În mai 2022, Corina a adus pe lume primul lor fiu, Liam, iar recent cuplul a devenit din nou părinți, odată cu nașterea celui de-al doilea băiețel, Landon Abram.

Laurențiu Reghecampf nu a cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc

Antrenorul a vorbit sincer despre presiunea constantă legată de nuntă, explicând că pasul formal poate aștepta. În acest moment, atenția cuplului este îndreptată către botezul celui mai mic membru al familiei și către organizarea vieții de zi cu zi, într-un context deloc simplu.

„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute. Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt’, a spus Laurențiu Reghecampf în emisiunea lui Dan Capatos, conform Cancan.ro.

Și a continuat: „Întâi avem de făcut botezul la băiatul mic, asta este prioritatea noastră acum. După aia vedem ce se întâmplă, nu ne grăbim nicăieri. Lucrurile trebuie făcute la timpul lor și nu simțim presiunea de a demonstra ceva cuiva”.

Laurențiu Reghecampf, viață între continente

După ce a preluat banca tehnică a clubului Al-Hilal Club, Laurențiu Reghecampf și-a reorganizat complet viața. Deși echipa este din Sudan, antrenorul locuiește în Rwanda, o țară care, spune el, l-a surprins plăcut prin nivelul de dezvoltare și siguranță. În paralel, își împarte timpul între Africa și Europa, acolo unde copiii merg la grădiniță.

„Noi nu suntem în Sudan, echipa este din Sudan, dar noi nu stăm acolo. Noi suntem în Rwanda și pot să spun că m-a surprins total ce am găsit aici. Rwanda este chiar o țară foarte, foarte dezvoltată, eu unul nu mă așteptam să văd asemenea lucruri. Este mult peste Zanzibar, peste Tanzania, pentru că și acolo am stat aproape două luni și pot face comparația.”

Mutarea pe continentul african a venit și cu îngrijorări legate de siguranță și riscuri medicale, însă Reghecampf susține că a tratat totul cu maximă responsabilitate, informându-se temeinic înainte de a face acest pas important.

„Există riscul de febră galbenă, de malarie, sunt lucruri despre care toată lumea vorbește când aude de Africa. Eu mi-am făcut toate vaccinurile înainte să vin. Aici, malaria, de exemplu, este tratată rapid, este ca o răceală, nimic mai mult, nu este ceva de speriat dacă știi ce ai de făcut”, a mai spus Reghecampf pentru sursa citată.

