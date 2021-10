Cartea Anamariei Prodan a fost gata înainte de a se afla de divorțul de soț. Având în vedere relația lor apropiată, Laurențiu Reghecampf a avut la dispoziție câteva file pentru a-și scrie gândurile sale despre soție. A avut numai cuvinte frumoase la adresa impresarei, atât pentru felul în care se comporta în viața de familie, cât și pentru viața profesională.

„Eu, mai tăcut din fire, ea vorbăreață și foarte expansivă. Își punea amprenta asupra oricui intra cu ea în contact, fără doar și poate. Nici nu simțeai că te schimbă din rădăcini. (…) M-am întrebat, de multe ori, de unde vine acea putere interioară. Clar de la Dumnezeu, pentru că nu am întâlnit în viața mea un om atât de dârz, de puternic, de luptător, de drept. Anamaria este un exemplu de om adevărat, cum puțini se mai nasc în ziua de azi”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf în cartea Anamariei Prodan, conform Fanatik.

Tot el a recunoscut că relația pe care a avut-o cu Anamaria Prodan i-a schimbat viața din temelii, ea fiind, în fapt, secretul din spatele succesului pe care îl are în fotbal, ca antrenor. „Mi-a dat încredere fără limită, mi-a explicat ce înseamnă imaginea în tabloul unui om perfect. Când am încheiat cariera de fotbalist îmi aduc aminte că am ieșit în grădina casei și, zâmbind, mi-a spus: De azi mergem pe alt drum, o să ajungi cel mai mare antrenor! O să facem tot ce este posibil omenesc ca tu să faci istorie în antrenorat. (…) Cred cu tărie că în soarta oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică”, a mai precizat antrenorul de la Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf chiar a comparat-o pe Anamaria Prodan cu o leoaică, una care i-a luat de fiecare dată apărarea, una care s-a luptat pentru bunăstarea lui. „A stat lângă mine secundă de secundă și a urmărit ca o leoaică fiecare mișcare a mea și mai ales a celor de lână mine. S-a luptat pentru mine ca nimeni alta pe pământ. Nu a permis nimănui să vorbească un cuvânt rău despre mine. (…) Am înțeles, alături de Anamaria, cât de importantă este imaginea. Cât de serios trebuie să fii în meserie și în viață. Ce educație și ce exemplu trebuie să dai copiilor tăi”, a mai spus Laurențiu Reghecampf în cartea soției.

În aceeași carte, și Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, a făcut dezvăluiri despre Anamaria Prodan. „Este ca a doua mamă pentru mine”, a precizat el.

Averea Anamariei Prodan și a lui Reghe, după divorț

Într-o emisiune de televiziune, Anamaria Prodan a anunțat ce primește Laurențiu Reghecampf la divorț. Impresarul a explicat că ea și Laurențiu Reghecampf nu au nimic de împărțit de pe urma divorțului și că nu au avut contract prenupțial.

„Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu. Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariu de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu. Lumea zicea că va lua jumătate din avere. Nu! Nu avem nimic împreună. Nu am avut contract prenupțial”, a afirmat Anamaria Prodan în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

