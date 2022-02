După o lungă perioadă de tăcere, Laurențiu Reghecampf a decis să vorbească despre unul dintre cele mai discutate subiecte din lumea mondenă în ultimele luni, divorțul de Anamaria Prodan. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a spus că a cumpărat un apartament în Pipera pentru Sarah și Rebecca, fetele impresarei din căsătoria cu Tibi Dumitrescu, cu primii bani pe care i-a luat de la Steaua. La momentul acela au discutat toți că fetele au nevoie să fie mai aproape de școală, astfel că au luat decizia să cumpere un apartament cât mai aproape de unitatea de învățământ, astfel încât acestea să nu facă naveta de la Snagov.

Laurențiu Reghecampf a povestit că i-a dat toți banii Anamariei Prodan pentru a achiziționa locuința, unde în prezent stă Tibi Dumitrescu. Antrenorul și primul soț al vedetei au o relație foarte bună. După terminarea liceului, fetele Anamariei Prodan s-au mutat în străinătate, iar Tiberiu Dumitrescu a rămas să locuiască în continuare în apartamentul cumpărat de Laurențiu Reghecampf cu banii de la Steaua.

„Eu le-am cumpărat apartamentul ăla din banii mei, primii bani pe care i-am câștigat eu la Steaua. Le-am cumpărat la fete un apartament. Atunci a fost o singură discuție pe care am avut-o cu Anamaria și a spus că ar fi mai bine pentru fete să nu mai facă naveta. Nu aveam bani mulți atunci, i-am zis, ia-le apartament, lasă-l pe Tibi să stea cu ele. Tibi și acum stă în apartamentul ăla”, a povestit Reghe în cadrul podcastului.

Antrenorul de la Universitatea Craiova susține că nu a făcut niciodată diferențe între copiii lui și cei ai Anamariei Prodan. De asemenea, Reghe precizează că pentru fata cea mare a impresarei a cheltuit o mulțime de bani, iar toate aceste lucruri le-a făcut din suflet. Laurențiu Reghecampf consideră că a făcut mai multe lucruri pentru Sarah și Rebecca decât pentru Luca, fiul său din căsnicia cu Mariana.

„Pentru Sarah și Rebecca, hai să spunem ultimii trei ani, dar e urât, sincer, e urât rău de tot. Sunt câteva sute de mii pe care numai în ultimii ani… Eu le-am făcut din suflet. Eu pentru Luca, de exemplu, nu am făcut atâtea câte am făcut pentru Rebecca. Dacă stau și trag linie…”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

El și-a dorit să își sprijine toți copiii și i-a ajutat de fiecare dată când au avut nevoie. Laurențiu Reghecampf susține că i-ar fi dat bani Rebeccăi pentru brandul de haine pe care vrea să-l lanseze. Fata cea mare a Anamariei Prodan studiază în Italia la o facultate de top.

„Le-am spus tuturor că pentru fiecare am să fac când vine momentul. Rebecca avea nevoie. De ce? Era la facultate, trebuia să o ajutăm să ajungă mai sus, meseria pe care și-a ales-o ea este o meserie foarte grea, avea nevoie de ajutor, are nevoie de finanțare, are nevoie să stea între oameni influenți. Vrea să facă tot felul de nebunii și ai nevoie de bani. A vrut să-și facă o colecție de haine, i-am dat bani”, a adăugat antrenorul.

Reacția Anamariei Prodan

După ce a auzit declarațiile soțului ei, impresara a răbufnit. Pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan a postat un mesaj dur pentru Laurențiu Reghecampf. Vedeta a fost extrem de deranjată de spusele antrenorului de la Craiova în ceea ce privește cheltuielile pe care le-a avut cu fetele ei.

„Șarlă de om. Erau copiii tăi, golanule! Tu meriți să mergi direct în iad. Cum să vorbești măi, golanule, că ai dat bani copiilor? Ce au scăpat printre degete prostituatele, le dădeai. De doi ani ești mort de foame și t^%$#e îți dau cu porția să-ți iei un corn. Te târâi în fața fetelor să te ierte”, a spus Anamaria Prodan pe Instagram.

