Fostul soț al Anamariei Prodan s-a întors în Arabia Saudită, acolo unde va antrena echipa de fotbal Al-Tai. După ce a acceptat această propunere, gurile rele au spus că Laurențiu Reghecampf s-ar fi separat de Corina Caciuc și el ar fi plecat să își onoreze contractul, în timp ce iubita însărcinată ar fi rămas în România.

Reghe a vrut să clarifice situația și a declarat că iubita lui și fiul lor, Liam, au mers cu el în Arabia Saudită și nu a fost nicio problemă cu viza, așa cum s-a speculat inițial. Surse apropiate cuplului declarau recent pentru Click!:

„În apelul făcut pentru divorț, Tribunalul Ilfov a stabilit termenul de judecată tocmai în aprilie 2024 pentru că au multe dosare, iar Laurențiu a plecat acum în Arabia Saudită și nu o poate lua pe Corina cu el din cauză că nu sunt căsătoriți, iar ea acum așteaptă al doilea bebeluș.

Nu știu cât o să stea Laurențiu acolo, dar teoretic ar fi două sezoane. Corinei nu i-a convenit situația, dar nu a avut ce face. A fost deranjată. Laurențiu și-a lăsat acasă restul familiei și a plecat să antreneze. Legea islamică spune că nu poți locui cu un bărbat dacă nu ești căsătorit cu el”.

Antrenorul mărturisește că nu este nimic adevărat din ce s-a spus, iar Corina Caciuc a putut merge cu el fără probleme în Arabia Saudită.

„Dumnezeu a așezat lucrurile așa cum ne-am dorit! Eu și Corina suntem fericiți de noua experiență din Arabia Saudită. În ciuda zvonurilor, n-am întâmpinat nicio problemă cu viza. Este o țară turistică și atât. Corina, cât și Liam pot veni oricând aici! Nimic nu ne umbrește bucuria trăită!”, a declarat Laurentiu Reghecampf pentru cancan.ro.

Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, însărcinată a doua oară

Laurențiu Reghecampf va deveni din nou tătic, iubita lui, Corina Caciuc, fiind însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au postat o imagine cu un tort pe pagina lui de Instagram, cu ocazia zilei acestuia de naștere. „La mulți ani, iubirea mea! 1+1=4. Tu ești lumea mea. Big brother”, a scris Corina în dreptul imaginii cu băiețelul ei și al lui Laurențiu. Mesajele au curs lanț pe pagina de Instagram. „Să fiți fericiți”, „Sarcină ușoară”, „Ce veste frumoasă. Mă bucur pentru voi”, le-au transmis urmăritorii.

Cum a cunoscut-o Laurențiu Reghecampf pe Corina Caciuc

Laurenţiu Reghecampf trăieşte de trei ani o poveste cu dragoste cu Corina Caciuc. A întâlnit-o pe tânăra originară din Deva încă din perioada în care era căsătorit cu Anamaria Prodan. A urmat un scandal uriaş, dar antrenorul a rămas alături de femeia care i-a dăruit al treilea băiat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca și cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de-acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, a spus Laurențiu Reghecampf.