Falcon’s Flight va face parte din parcul tematic de lângă Riad, ca parte a inițiativei Vision 2030 a statului din Golf, și va fi gata anul viitor.

Noua instalație va fi mai înaltă decât London Eye și se va înălța peste o pistă de curse de Formula 1, care va fi construită.

Vor fi șase trenuri, fiecare cu 14 locuri, două în vagonul din față și câte patru în celelalte trei vagoane, fiecare rând având propriul parbriz, eliminând nevoia de a purta ochelari de protecție.

