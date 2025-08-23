Laurette a început o carieră muzicală, iar vara a fost plină de evenimente. „Cânt de mai multă vreme, îmi place foarte mult. Am început să fac treaba asta profesionist, dar și pentru că îmi face plăcere. Am fost în Maramureș la mai multe evenimente, la Festivalul Săpânței și la o nuntă. Au cântat și artiști de la ei din zonă.

Au fost și autoritățile, oamenii din zonă cu diverse produse tradiționale. Am vizitat și Cimitirul Vesel, am îmbinat utilul cu plăcutul. Este o energie foarte frumoasă când sunt pe scenă, mi-a plăcut foarte mult Maramureșul, sunt oameni faini și au o energie aparte”, a spus Laurette pentru Cancan.

„Am avut mai multe colaborări. La cel mai recent eveniment, am fost cu o colegă de scenă, Ana Maria Ababei. Mai avem o perioadă aglomerată acum, suntem la mare și cântăm aici până la finalul sezonului. Apoi o să plec la Bistrița unde o să am un eveniment”, a declarat vedeta.

În curând, Laurette va lansa propria piesă, însă, până atunci, ea se va concentra pe evenimentele de vara aceasta.

„Voi scoate o piesă a mea proprie. Momentan cânt pe la nunți și evenimente melodii cunoscute, dar în toamnă voi lucra și la piesele mele. Sper să reușesc să lansez cât mai repede melodii și, de ce nu, un album”, a mai spus Laurette pentru sursa citată.

