Lavinia Petrea știe cum să mențină flacăra aprinsă în căsnicie și după trei copii: „Nu ne mai uităm la televizor!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Prezentatoarea știrilor de dimineață de la Pro TV face față cu brio jobului, dar și responsabilităților de mamă. Lavinia are noroc că doi dintre copii sunt la grădiniță, iar mama și soacra îi sunt la dispoziție atunci când le solicită ajutorul.

„Mă împac foarte bine pe cele două planuri, pentru că am și un program care mă avantajează foarte mult. La job merg dimineața devreme și m-am obișnuit foarte mult cu programul acesta. Ideea este că nu poți să îl înțelegi, dacă nu îl trăiești. Unora li se pare imposibil să te trezești așa devreme, adică la 3.45, și să și funcționezi, dar m-am obișnuit. Îmi place așa și sunt fericită că pot să fiu destul de repede acasă și să mă dedic și copiilor, pentru că altfel aș fi suferit foarte mult și cred că de aici ar fi început cu adevărat problemele. Frații mai mari merg la grădiniță și bunicile sunt alături de mine atunci când am nevoie”, a declarat, pentru Libertatea, Lavinia Petrea.

Își permit escapade romantice în doi

De când au devenit părinți, Lavinia și soțul ei au adoptat tabieturi noi, în sensul că nu mai au libertatea de a-și face programul cum vor. De pildă, atunci când ies în oraș sau organizează o plecare din București, cei doi apelează la mamele lor, care au grijă de cei trei nepoți. Ce îi ține uniți?

“În primul rând, faptul că ne iubim foarte mult. Singurul meu regret este că mă uit așa, în viitor, calculez și mi-aș dori să am mult mai mulți ani decât îmi rezultă alături de soțul meu. Avem șase ani spre șapte, deci nu suntem de foarte mult timp împreună. Totul a fost foarte concentrat și foarte intens și nu am apucat să consumăm multe în relația noastră, vreau mai mult timp să am de acum încolo alături de soțul meu și mă bucur că simt că e reciprocă treaba. Reușim să mai mergem trei zile, două nopți, doar noi doi undeva. Nu ne mai uităm la televizor, spre exemplu. După ce îi culcăm pe copii, nu vrem să mai fie zgomote care să îi trezească cumva și, deși eram dependentă de televizor, nu puteam să îmi imaginez că nu o să-l mai pornesc după 9.30 seara. Dar vorbim mai mult, povestim multe, sâmbătă am fost la film. Dacă noi suntem împăcați și fericiți, atunci și copiii sunt. Plus că le dedicăm tot restul timpului nostru. În weekenduri sunt tot timpul cu noi, nu îi pasăm pe nicăieri, în mare parte din zi sunt cu ei, soțul meu îi duce și îi ia de la grădiniță, deci nu e ca și cum îi neglijăm”, ne-a povestit Lavinia Petrea.

Video: Grigore Alexandru