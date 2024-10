După ce a renunțat la viața publică pentru a se dedica pasiunii sale pentru croaziere, Leonard Miron a trecut și printr-o schimbare importantă la nivel fizic. De la 111 kilograme, Leonard a început să piardă rapid în greutate după intervenție, iar rezultatele sunt vizibile și uimitoare.

În cele mai noi fotografii, fostul prezentator apare mai slab ca niciodată, radiind de fericire alături de partenerul său, Miguel.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu sunt un tip foarte asumat. Dacă mă întrebi ceva, eu nu o să o dau niciodată cotită. Să mă apuc să pun postări că am băut apă miraculoasă sau am respirat aer din pungă și am slăbit? Nu!

În martie ajunsesem la 110 kilograme, ceea ce la vârsta și înălțimea mea… Eu am 1.75 metri. Am zis că trebuie să facă ceva. Am avut și preinfarturi în timpul pandemiei. A fost o chestie și de vanitate, evident. Când te duci să îți iei haine și vezi că nici măcar XXXL nu te mai încap… Mi-a zis Miguel: ‘Fă ceva, pentru că nu mai ai cu ce să te îmbraci.

Recomandări „Putin a folosit tactica «salamului». Singura opțiune de victorie e ca armata ucraineană să ocupe Moscova și să-l detroneze”, crede filosoful politic american Francis Fukuyama

Pentru că eu nu sunt disciplinat… Eu am canalul meu de YouTube dedicat hotelurilor, vaselor de croazieră, zborurilor cu avioane și filmam un video, iar când l-am montat am auzit cum gâfâiam. Am zis că dacă am ajuns să gâfâi mergând 10 pași… Eu cu sala, cu sportul nu sunt.

M-am întors acasă și am zis că trebuie să fac operație. Eu, de exemplu, nu am mai mâncat până acum paste și orez. Stomacul meu este acum cât o minge de tenis. Din păcate, eu nu mai voie să beau băuturi acidulate. În rest mănânc orice”, a declarat Leonard Miron, anul trecut, la Xtra Night Show, potrivit Click.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News