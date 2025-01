De mai bine de 20 de ani, Leonard Miron a părăsit România și s-a mutat la Londra, alături de Miguel, iubitul lui. Însă, fostul prezentator TV vine des în România, pentru a-și vizita rudele.

„Ultima oară am fost în România chiar de Revelion. Am fost la Pitești, la niște prieteni. Anul acesta am luat decizia de a sărbători trecerea dintre ani în orașul în care eu am crescut, și mai mult decât atât, prima mea iubire din liceu, Roxana și soțul ei, au un restaurant, și au venit să sărbătorim împreună.

Și acolo, grupul nostru de 6 s-a extins la aproape 40 de oameni, pentru că am hotărât să chemăm și fostele noastre colege de liceu. Și uite așa a fost un fel de revedere anilor de liceu, la cumpăna dintre 2024 și 2025. Am stat o săptămână, ne-am întors la începutul lui ianuarie acasă, în Kent, satul în care stăm.

Ce m-a impresionat? Cu câtă grijă și ce frumos a fost decorat Piteștiul, târgul de Crăciun, luminile, micile detalii… Nu neapărat numai în centru. Avea orașul un aer special. Nu îmi aduc aminte să fi văzut Piteștiul așa de frumos cum l-am văzut anul ăsta de Revelion.

Un gust amar ne-a lăsat un eveniment nu dramatic, dar trist. Pe 30 decembrie, cum fac în fiecare an, mă duc să le fac un parastas alor mei. Bunicii, mătușa și mama sunt îngropați în același cavou și, de fiecare dată când ajung acasă mă opresc să stau de vorbă cu ei.

Ne-am dus toți 4, am făcut curățenie, serviciu religios, și ne pregăteam să împărțim, așa cum cere traidția, pachetele în cimitir. M-a întors cu spatele la locul în care mi-am lăsat geanta, preț de câteva secunde, și geanta a dispărut”, a spus Leonard Miron pentru Cancan.

Leonard Miron a apelat la ajutorul poliției, însă, făptașul nu a fost prins, din păcate, iar fostul prezentator TV nu și-a recuperat bunurile care se aflau în geantă.

„Mi-au fost furați banii, un portofel de firmă, camera foto, un telefon și o pereche de ochelari. Ne-am apucat s-o căutăm și am găsit geanta aruncată pe o piatră de mormânt. Măcar cel care a luat-o mi-a lăsat cărțile de credit… și geanta, care era și ea de firmă. Eu încerc să rămân pozitiv și am zis că dacă ai ajuns să furi din cimitir, înseamnă că ai probleme serioase.

M-a impresionat, însă, viteza de reacție a Poliției. M-am dus să raportez furtul, și nu pentru că voiam să le recuperez, dar era necesar pentru asigurarea pe care o aveam. Polițiștii tineri, era ultima zi a anului, au acționat foarte repede și profesional. Au luat amprente… Intenția lor bună a existat, dar nu am mai fost contactat de către Poliția din Pitești”, a mai adăugat Leonard pentru sursa citată.

