Lia Bugnar a profitat de pandemie pentru a se odihni: “Aveam oboseală cronică, acumulată în prea mulți ani de dormit câteva ore pe noapte”

Lia Bugnar a luat o pauză pe care cel mai probabil că nu și-ar fi permis-o, dacă nu am fi fost obligați să ne izolăm la domiciliu. Și iată că, după două luni în care s-a odihnit suficient, scenarista s-a reîntors la muncă cu forțe proaspete.

“În perioada asta am scris pentru serialul Vlad. Aveam spectacole de teatru și nu ne ajungea timpul să scriem cât era de scris. În pauzele de scris am făcut sport, am făcut yoga, am citit”, ne-a povestit Lia Bugnar, la Gala Premiilor GOPO.

Regizoarea a recunoscut că, în ultimii ani, a fost implicată în tot felul de proiecte care au epuizat-o atât fizic, cât și psihic, și că nu găsea niciodată momentul să spună stop și să se relaxeze.

Pentru mine nu a fost rău în perioada asta. În afara faptului că e înspăimântător că se îmbolnăvesc oameni și că implicațiile sunt alea care sunt, economice și umane, mie mi-a prins bine. Aveam oboseală cronică acumulată în prea mulți ani de dormit câteva ore pe noapte. Lia Bugnar:

Spune că lucrează foarte bine cu Andrei Aradits

Din sezonul 2, Lia face parte din echipa de scenariști ai serialului “Vlad”, alături de iubitul ei, Anghel Damian.

De când scrie ea scenariul, personajul interpretat de Andrei Aradits a suferit unele transformări, iar Lia ne-a explicat și de ce.

“Aradits reușește să fie captivant și dacă joacă un personaj negativ, lucru care nu le iese multor actori, iar noi profităm de asta. Decât să ai un personaj negativ pe care îl detestă toată lumea, fără să-l simpatizeze, prefer un actor care, deși joacă un rol negativ, este foarte simpatizat, cum era celebrul JR din Dallas. Ca scenarist, este o provocare”, a declarat Lia Bugnar, pentru Libertatea.

Având o experiență cu o sumedenie de tipologii, regizoarea a recunoscut că succesul unui scenariu nu stă doar în interpretarea actoricească, ci și în caracterul celui care dă viață personajului. Așa că ține cont și de omul cu care lucrează, inspirându-se din personalitatea lui, atunci când scrie.

Lia Bugnar, alături de Emilian Oprea și de Elvira Deatcu

“Actorul, pe mine cel puțin, care scriu și teatru, mă ajută extraordinar de tare atunci când mă apuc de scenariu. Sunt actori creativi și inventivi și te ajută să te instalezi cumva în Universul lor atunci când scrii pentru ei. Problema e când Universul lor este totalmente indisciplinat și, pe lângă scenariul în sine, care deja e mulat după personalitatea lor, încep ei să-l îmbunățească, să completeze. Nu de fiecare dată este și o idee bună, mai ales într-un loc care trebuie să aibă limitele lui, nu putem să o luăm razna cu creativitatea”, a completat scenarista serialul “Vlad”.

“Cei mai mulți actori, niște oameni lefteri”

Chiar dacă de luni bune s-a axat pe serial TV, mare dragoste a Lie rămâne în continuare teatrul, așa că în perioada asta a suferit alături de actorii independenți, care nu au avut nicio sursă de venit.

“Cei mai mulți actori din România nu sunt angajați la niciun teatru și nu au intrat în niciun fel de somaj tehnic, au fost pur și simplu niște oameni lefteri. Atât. Abia acolo sunt dramele, dar din ce în văd eu în jurul meu, nu pot să generalizez, actorii sunt niște animăluțe supraviețuitoare”, a mai povestit Lia Bugnar.

