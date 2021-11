Lidia Buble a fost bona copiilor unui politician. „Am colaborat foarte bine cu ea. Nu am ce să îi reproșez”

Lidia Buble și-a petrecut copilăria copilăria modest, în Deva, alături de cei zece fraţi ai ei. Cântăreața a devenit cunoscută la vârsta de 21 de ani. Până să ajungă solistă, Lidia a mai avut și alte meserii.

„Am avut grijă de 5 copii în Deva. Iar când am venit în Bucureşti, am avut grijă şi de o fetiţă, trebuia să mă întreţin cumva. Acum sunt manager de vânzări auto, dar şi cânt. Fac asta de la 4 ani şi am cântat prima dată în corul de copii, apoi în corul bisericii de juniori şi de adulţi. Asta mi-am dorit să fac în viaţă”, a declarat Lidia Buble în urmă cu ani de zile.

Când a ajuns în București, artista a avut grijă chiar și de fetițele unui cunoscut politician. Este vorba despre Cristian Olteanu, cel care a făcut ani de zile parte din PNL, acum fiind la PSD.

„Am colaborat foarte bine cu Lidia Buble. Nu am ce să îi reproșez. A fost impecabilă. E adevărat că acesta a fost primul ei job, din câte știu, când a venit în București, dar cred că nu a stat chiar un an. Nu am o memorie foarte bună acum. Cred că a fost vorba de câteva luni. Nu am mai ținut legătura cu Lidia după aceea. Înțelegerea era pe un termen determinat. Dar pot să spun că am fost mulțumit de ea și că nu am ce să îi reproșez”, a declarat politicianul pentru fanatik.ro despre Lidia Buble.

Cristian Olteanu a făcut ani de zile parte din PNL, dar acum e membru PSD

În urmă cu ceva vreme, chiar artista a recunoscut că a fost bona copiilor politicianului. „Sunt o persoană independentă. Am lucrat şi ca bonă timp de un an de zile, să mă întreţin, la şeful PNL sector 5, Bucureşti, Cristian Olteanu. Am mai fost manager de vânzări auto la Ţiriac Auto, aproximativ doi ani“, dezvăluia artista.

Recent, Lidia Buble a fost trimisă în judecată, acuzată că a dat mită unor poliţişti ca să nu sufle în etilotest.

Procurorii DIICOT au anunțat luni, 22 noiembrie, că au decis s-o trimită în judecată pe Lidia Buble, sub acuzaţia de dare de mită. Cunoscuta cântăreață este acuzată că a dat în februarie 900 de lei unor agenţi de poliţie pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest şi pentru a nu fi amendată pentru că nu avea declaraţie pe proprie răspundere pentru a ieși din casă pe timpul nopţii.

Potrivit portalului instanțelor, dosarul a fost înregistrat la tribunalul București pe 19 noiembrie. Alături de artistă, au mai fost trimise în judecată patru persoane, între care și cei doi agenți ai Brigăzii Rutiere a Capitalei care ar fi luat mita.

