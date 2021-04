Lidia Buble a pozat nud și a făcut totul public. Imaginea cu artista, mai provocatoare ca niciodată

Imaginea nud a Lidiei Buble a primit din partea internauților peste 10.000 de aprecieri și multe, multe mesaje în care fanii se declară fermecați de postarea artistei.

Lidia Buble și-a surprins fanii cu o poză în care apare complet goală, în baie, în dreptul căreia a scris următoarele cuvinte: „Your eyes speak all the words that your mouth couldnt” (n.r. – „Ochii tăi spun toate cuvintele pe care gura nu le-a putut rosti”).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Lidia Buble s-a despărțit de mai bine de un an de Răzvan Simion, iar de atunci, artista nu a mai fost văzută în compania altui bărbat. Dacă Răzvan și-a refăcut deja viața alături de altcineva, Lidia a fost mai discretă. Ea a ales să nu se afișeze alături de un nou iubit.

Citeşte şi:

Primar condamnat definitiv pentru pornografie infantilă le citește povești copiilor de grădiniță

Un cost inacceptabil. De ce să acceptăm ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor?

Portocalele producătoare de electricitate. Sevilla are un nou plan pentru cei 48.000 de portocali de pe străzile orașului

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Prințul Philip A MURIT la 99 de ani. Ce s-a întâmplat cu el, după ce a fost externat recent din spital

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop 10 aprilie 2021. Vărsătorii sunt în mișcare, pentru că așa vor reuși să scape de gândurile negre

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)