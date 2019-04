Lidia Buble, despre schimbările de look prin care a trecut. „Îmi aduc aminte că am luat vreo 15 kilograme într-un timp foarte scurt”

Lidia Buble a fost invitată la emisiunea pe care Teo Trandafir o moderează la postul de televiziune Kanal D. Artista a văzut pe ecran, la un moment dat, niște poze cu ea așa cum arăta în anul 2014.

Vedeta a reacționat imediat:

„Ce plinuță eram față de acum! Am avut aproape 60 de kilograme și pentru înălțimea mea era destul de mult. Mai ales că eu renunțasem brusc la sport, am făcut sport de performanță. Și m-am lăsat dintr-o dată, pentru că eu, fiind foarte independentă, mi-a plăcut să îmi câștig bănuții singură și nu am mai avut timp să merg deloc. Și îmi aduc aminte că am luat vreo 15 kilograme într-un timp foarte scurt”.

