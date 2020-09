Lidia Buble s-a pozat goală în cadă. “Doamne ferește…astăzi cred că am bătut recordul”

Lidia Buble a vrut să se relaxeze și a petrecut mai bine de trei ore în baie. S-a răsfățat, cum nu a avut niciodată ocazia în copilărie, dat fiind că face parte dintr-o familie atât de numeroasă.

“Doamne ferește… astăzi cred că am bătut recordul de a sta în cadă, niciodată nu cred că am stat atât de mult. Am stat 3 ore și jumătate. Nu vreți să știți cum am pielea.

De fapt, eu cred că acum profit cumva de perioada asta, pentru că atunci când eram mică, noi fiind 11 copii, nu aveam timp să stăm să ne facem cadă, să stăm să lenevim acolo, ne spălam câte 2-3 odată, trebuia să lăsăm apă și pentru următorii, pentru că nu ne permiteam să ne lăfăim chiar așa, fiecare cu cada lui și acum cred că, de fapt, profit de timpul acesta și stau în cadă pentru toți anii în care mi-am dorit să stau.

Mai e încă ceva… Eu, în cadă, îmi fac planurile de viitor, în cadă am foarte multă inspirație, vi se întâmplă și vouă sau doar mie? Sunt singura nebună? Acolo uit de toate și reușesc să-mi fac planuri” a transmis Lidia Buble, pe InstaStory, pe Instagram.

