Emisiunea de la PRO TV a împlinit în această vară 10 ani de când s-a lansat, iar cu această ocazie am stat de vorbă cu Lili Sandu despre cum se simte la „Vorbește lumea”.

„Cum să mă simt? Mă simt norocoasă că fac parte din această echipă. Mă bucur alături de toți cei care au fost încă din prima zi aici, pentru că este o realizare extrem de mare. Mă bucur să încununez succesul ăsta și să mă aflu acum, aici, printre toți colegii, să sărbătorim asta. E chiar o sărbătoare importantă”, a spus Lili Sandu în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că de trei ani își petrec aproape toate diminețile împreună, am vrut să aflăm de la Lili Sandu cum îi caracterizează pe Bogdan Ciudoiu și pe Shurubel (Andrei Lăcătuș), colegii ei.

„Bogdan Ciudoiu este cel analitic, este câteodată regizorul dintre noi trei. Bogdan are glumele alea mișto… Shurubel are și el glume, dar la Bogdan râdem mai mult, mai merg. La Shurubel sunt mai calculate, că el este inteligența noastră. Nu artificială, el chiar e inteligența reală! O femeie pe care o faci să râdă, e fericită în viață.

Shurubel este calmul nostru, este oaza noastră de liniște. Adică, orice am vorbi cu el, ne relaxează, ne așază… Bogdan vine cu tot felul de glume, el vine și încărcat de la radio, dimineața, pentru că el mai are și acolo… A ales banii, așa râdem noi de el! Și el vine încărcat, îți dai seama, cu tot felul de… Și ne mai ridică și nouă starea câteodată”, a mai afirmat Lili Sandu pentru Libertatea.