Emisiunea de la PRO TV a împlinit în această vară 10 ani de când s-a lansat, iar cu această ocazie am stat de vorbă cu Lili Sandu despre cum se simte la „Vorbește lumea”.

„Cum să mă simt? Mă simt norocoasă că fac parte din această echipă. Mă bucur alături de toți cei care au fost încă din prima zi aici, pentru că este o realizare extrem de mare. Mă bucur să încununez succesul ăsta și să mă aflu acum, aici, printre toți colegii, să sărbătorim asta. E chiar o sărbătoare importantă”, a spus Lili Sandu în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că de trei ani își petrec aproape toate diminețile împreună, am vrut să aflăm de la Lili Sandu cum îi caracterizează pe Bogdan Ciudoiu și pe Shurubel (Andrei Lăcătuș), colegii ei.

Lili Sandu în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

„Bogdan Ciudoiu este cel analitic, este câteodată regizorul dintre noi trei. Bogdan are glumele alea mișto… Shurubel are și el glume, dar la Bogdan râdem mai mult, mai merg. La Shurubel sunt mai calculate, că el este inteligența noastră. Nu artificială, el chiar e inteligența reală! O femeie pe care o faci să râdă, e fericită în viață.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Shurubel este calmul nostru, este oaza noastră de liniște. Adică, orice am vorbi cu el, ne relaxează, ne așază… Bogdan vine cu tot felul de glume, el vine și încărcat de la radio, dimineața, pentru că el mai are și acolo… A ales banii, așa râdem noi de el! Și el vine încărcat, îți dai seama, cu tot felul de… Și ne mai ridică și nouă starea câteodată”, a mai afirmat Lili Sandu pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic | EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Avantaje.ro
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite
BREAKING NEWS
Știri România 15:04
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite
Relația celor doi tineri care au murit loviți de TIR pe A1 era anchetată de mai multe instituții. Cei doi se cunoscuseră pe Instagram
Știri România 14:59
Relația celor doi tineri care au murit loviți de TIR pe A1 era anchetată de mai multe instituții. Cei doi se cunoscuseră pe Instagram
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Stiri Mondene 15:30
Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Stiri Mondene 15:16
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
ObservatorNews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mediafax.ro
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei
KanalD.ro
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei

Politic

10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Politică 14:15
10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Exclusiv
Politică 11:00
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează