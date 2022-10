„La un moment dat, am decis să plec în vacanță și trebuia să ajung în România, dar am ajuns la Roma, la o prietenă, pe platourile de filmare. Acolo l-am cunoscut pe Silviu. M-am întors în țară, pentru o perioadă, alături de el, dar nu am mai plecat, tot amânam câte o săptămână.

Până la urmă, am realizat că trebuie să mă duc doar pentru a-mi rezolva toate lucrurile în America și a mă reîntoarce definitiv acasă”, a spus Lili Sandu, conform Viva.

Întrebată ce anume a văzut în tatăl copilului ei de a decis pe loc să renunțe la tot, Lili Sandu a răspuns sincer.

„Nu pot să explic că a fost ceva anume, a fost un tot, am simțit fluturii în stomac, reveniseră la viață, având în vedere că nu mai erau de ceva vreme. Era „the one pentru o perioadă… poate. Dar nu m-aș fi gândit că va fi tatăl copilului meu. Ne-am dus cu energia și cu vibe-ul, și asta facem și acum. Eu am crezut că este o diferență prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații”, a mai spus prezentatoarea.

Ce spune despre nunta cu Silviu

„Și eu îmi permit să răspund că nu mai știu. Când o planificaserăm, a venit pandemia, apoi sarcina. Când ai un copil, toate lucrurile se schimbă.

Un act nu dovedește dacă există sau nu familie. Probabil că va fi, dar nu mai contează pentru noi. Este important să ne creștem fiul cu dragoste, armonie și în căminul nostru,” a mai spus vedeta.

