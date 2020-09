Lili Sandu s-a pozat în lenjerie intimă, la 40 de zile după ce a născut. „Mai am vreo 8 kg de dat jos”

Lili a pierdut 10 kilograme în spital, iar de când s-a întors acasă a dat jos cam un kilogram pe săptămână.

Artista susține că ar mai vrea să dea 8 kilograme jos și abia așteaptă să aibă voie să facă sport.

„S-au împlinit 40 de zile de la operația de cezariană, de când am născut și am slăbit cam un kilogram pe săptămână, plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital, deci ar fi vreo 15 kilograme și ceva.

Mai am vreo 8 kilograme de slăbit, dar cu siguranță se vor duce cu sport. Abia aștept ca medicul să-mi dea ok-ul pentru sală. Să vă prezint abdomenul meu.

Cam așa se prezintă abdomenul, eu zic că destul de bine, uterul s-a mai strâns”, a transmis Lili Sandu pe story.

Vedeta le-a arătat fanilor abdomenul și a precizat că intenționează să urmeze un program de sport cu antrenor personal și va ține și un regim.

„Acum trebuie să lucrăm la tonifiere și definire. Voi începe un program de sport destul de bine pus la punct, voi avea un antrnor personal.

Voi începe șase săptămâni de remodelare corporală, printr-o dietă, un regim pe care îl voi realiza”, a mai adăugat vedeta.

