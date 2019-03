Lino Golden are 21 de ani și se numește, de fapt, Radu Cârstea. Mario Fresh e, pe numele real, Mario Galatan. Are 19 ani. A participat la ultima ediție ”Exatlon” și are o iubită care-l bate la capitolul celebritate: Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

Cei doi tineri cântăreți au crescut în umbra și sub aripa lui Alex Velea, care i-a lansat în muzică. Și i-a învățat tot ce a considerat că au nevoie pentru a se descurca în hățișul showbizului. Inclusiv cum să-și negocieze la sânge contractele.

Așa se face că, azi, Lino și Mario le așază în față organizatorilor de concerte care le solicită prezența o listă întreagă de pretenții, pe modelul Alex Velea. Cer bani de benzină, cazare la hotelurile agreate, dar mai ales penalități pentru fiecare minut de întârziere a spectacolelor, dacă întârzierea nu e din vina vedetelor!

Pretențiile de superstarturi le-au fost alimentate de succesul pe care l-au cunoscut cu hitul ”Panamera”. Acesta i-a propulsat în topuri și le-a adus o popularitate uriașă. Imediat după lansarea piesa, cei doi ajunseseră să ceară 2.500 de euro pentru un show de 30 de minute, iar dacă organizatorii îi rugau să rămână după spectacol pentru a da autografe, adăugau la onorariu câteva sute de lei.

