Priscilla Presley, fosta soție a legendarului Elvis Presley, dezvăluie detalii șocante despre căsătoria fiicei sale, Lisa Marie, cu Michael Jackson, într-o nouă carte de memorii. Potrivit unui extras publicat de Page Six, Priscilla descrie relația ca fiind „bizară” și susține că Jackson a manipulat-o pe Lisa Marie.

În cartea intitulată „Softly, As I Leave You: Life After Elvis”, Priscilla, în vârstă de 80 de ani, își exprimă dezaprobarea față de căsătoria din 1994 dintre Lisa Marie și Regele Pop-ului. „Am fost îngrozită de căsătorie”, scrie ea. Priscilla sugerează că Michael Jackson a avut motive ascunse pentru această uniune.

Relația fizică dintre Lisa Marie și Michael Jackson

Priscilla dezvăluie că a întrebat-o direct pe fiica ei despre natura relației cu Jackson. „Am întrebat-o dacă au avut o relație fizică”, scrie Priscilla. „Ca mulți alții, nu eram sigură”. Răspunsul afirmativ al Lisei Marie a surprins-o pe mama sa.

Priscilla susține că Jackson a căutat „publicitate pozitivă” în urma acuzațiilor de abuz sexual asupra copiilor, pe care le-a negat vehement. Ea afirmă că Lisa Marie a crezut în nevinovăția lui Jackson.

„Michael era un bărbat manipulator și cred că și-a pus ochii pe ea cu mult înainte ca ea să-și dea seama”, scrie Priscilla. Ea sugerează că Jackson nu s-a căsătorit cu Lisa Marie din dragoste, ci pentru a se asocia cu numele Presley. Ea descrie comportamentul lui Jackson ca fiind neobișnuit, menționând că acesta prefera să petreacă timp cu copiii la evenimentele de familie, în loc să socializeze cu adulții.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Reacția lui Elvis Presley la divorț

Când Lisa Marie a depus actele de divorț în 1996, după doar doi ani de căsătorie, Priscilla scrie că „aproape că l-a putut auzi pe Elvis oftând ușurat”. Această afirmație subliniază cât de problematică considera familia Presley această uniune.

Într-un contrast interesant, Page Six menționează că într-un extras din propriile memorii ale Lisei Marie, „From Here to the Great Unknown”, aceasta oferă o perspectivă diferită asupra relației. Lisa Marie scrie că Jackson i-a spus că era virgin când au început să se întâlnească și că el a inițiat contactul fizic.

Căsătoria dintre Lisa Marie și Michael Jackson a avut un impact profund asupra familiei Presley. Priscilla descrie în cartea sa cum a încercat să o convingă pe Lisa Marie să amâne planurile de a avea copii cu Jackson.

Detalii despre decesul Lisei Marie Presley

Cartea lui Priscilla conține și detalii noi despre moartea prematură a Lisei Marie în 2023, la vârsta de 54 de ani, în urma unui stop cardiac. Aceste dezvăluiri adaugă o notă tragică poveștii familiei Presley. Astfel, memoriile lui Priscilla Presley oferă o privire intimă asupra uneia dintre cele mai discutate căsătorii din showbiz.

Cartea, care va fi lansată pe 23 septembrie, promite să ofere cititorilor o perspectivă unică asupra vieții tumultuoase a familiei Presley și a relațiilor lor cu alte celebrități. Aceste dezvăluiri ridică întrebări despre natura relațiilor dintre celebrități și impactul pe care faima îl poate avea asupra vieților personale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE