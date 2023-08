Filmul prezentat în premieră mondială anul acesta la Cannes în secţiunea oficială Un Certain Regard, prezintă povestea unor oameni obişnuiţi care navighează prin constrângerile sociale, într-o serie de clişee şi imagini pre-ilustrate. Ali Asgari a mai concurat pentru Trofeul ANONIMUL în 2016 cu „Il Silenzio” pe care l-a regizat împreună cu Farnoosh Samadi, iar în 2012 era prezent în competiţia de scurtmetraj internaţional cu „Barbie”.

Care au fost finaliștii

Cele cinci lungmetraje de ficţiune care au concurat anul acesta pentru marele trofeu sunt: „Fremont” (Statele Unite ale Americii), regizat de Babak Jalali, „Stella In Love” (Franţa), de Sylvie Verheyde, „Terrestrial Verses” (Iran), de Ali Asgari şi Alireza Khatami, „Légua” (Portugalia, Franţa, Italia), de Filipa Reis si João Miller Guerra, şi „The Quarrel” (India), de Sanal Kumar Sasidharana. Selecţia competiţiei de lungmetraje a fost realizată de Ludmila Cvikova.

Cel mai bun scurtmetraj românesc a fost ales „Antrenamentul de noapte”, de Bogdan Alexandru. Filmul a primit un premiu în valoare de 1.000 de euro, oferit de DACIN-SARA.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj străin, tot în valoare de 1.000 de euro, a revenit filmului „Amok” (Ungaria-România), de Balázs Turai.

„Acolo unde bărcile nu ajung”, regizat de Vlad Buzăianu, este scurtmetrajul căruia Fundaţia ANONIMUL i-a acordat Premiul „Ovidiu Bose Paştină”, în valoare de 1.000 de euro.

Competiţia de scurtmetraje româneşti a cuprins 12 titluri, acelaşi număr de filme regăsindu-se şi în cea de scurtmetraje internaţionale. Selecţia pentru ambele a fost realizată de criticul de film Ionuţ Mareş.

Omagiu pentru frumusețea cinematografiei universale

Regizoarea de origine japoneză, Naomi Kawase, a fost omagiată cu Trofeul Anonimul pentru contribuţia la frumuseţea cinematografiei universale. Aceasta a acceptat premiul pe scena din Green Dolphin Camping în faţa unui public care a depăşit şi de această dată 4000 de persoane.

Cea de-a 20-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent ANONIMUL, prezentată de actorul Sorin Miron, a avut loc în perioada 14-20 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării).

Evenimentul a reunit, în afara filmelor din competiţii, zece lungmetraje româneşti. Între ele, spectatorii festivalului au putut vedea, în premieră naţională, cel mai nou film semnat de Radu Jude – „Nu aştepta prea mult de la sfîrşitul lumii”, recent premiat la Locarno. Tot înainte de lansarea în cinematografe au fost proiectate la ANONIMUL şi „Mammalia” în regia lui Sebastian Mihăilescu, „Tigru” de Andrei Tănase, cel mai nou proiect regizoral al lui Liviu Mărghidan, „Castelul Crăiţei” şi filmele documentare „Arsenie. Viaţa de apoi” în regia lui Alexandru Solomon, „Toate râurile se varsă în mare şi marea nu se umple niciodată” de Claudiu Mitcu şi „Între revoluţii” semnat de Vlad Petri.

Festivalul a debutat cu „Kidnapped”, cel mai nou film al lui Marco Belloccio – regizor deţinător al primului Trofeu ANONIMUL, primit în 2004 pentru filmul său „Buongiorno, note”.

Proiecţiile tuturor filmelor din selecţia ANONIMUL au avut loc în campingul Green Dolphin, în faţa a mii de spectatori, şi în cinematograful din Green Village, ocupat la capacitate maximă pe durata festivalului.

„Vocaţia mea, filmul”, programul destinat adolescenţilor din satele Deltei Dunării, a ajuns anul acesta la a doua ediţie şi s-a desfăşurat între 15-20 august în cadrul Festivalului. Având un rol integrator în dezvoltarea comunităţii şi, în mod special, în educarea şi dezvoltarea tinerilor, atelierul le oferă participanţilor noi perspective în alegerea următoarelor etape de studiu.

Emanuel Pârvu (actor şi regizor), Ionuţ Mareş (critic de film, selecţioner), Răzvan Popescu Mirceni (biologul marin care a participat şi la filmul documentar „Black Sea Gas: How They Did It” ce a fost proiectat anul acesta în festival), Dan Hurduc (actor şi muzician) şi Miruna Berescu (producător de film, directorul Anonimul) s-au întâlnit şi au discutat cu tinerii pe parcursul programului organizat de Asociaţia FAMart cu sprijinul E-ON România.

