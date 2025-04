În urmă cu câteva zile, Liviu Vârciu spunea că vrea să țină post negru. Își propuse mai multe zile, dar vineri, după patru zile, acesta a încheiat postul cu apă.

Încă de zilele trecute, soțul Andei Călin le-a vorbit urmăritorilor săi despre beneficiile postului negru pentru suflet, cât și pentru organism.

„Azi am terminat cu postul doar cu apă, am ținut patru zile, nu am putut mai mult. Nu am putut mai mult, am mâncat o supă la mama strecurată că cică nu poți să revii așa ușor după patru zile de post doar cu apă, dar țin tot postul până sâmbătă.

Deci, cei care mai țineți post, bravo vouă, e aur pentru sănătate, bineînțeles că suntem credincioși și e și Săptămâna Mare și Dumnezeu a zis să ținem post măcar acum să poți să te spovedești, să te împărtășești, să nu înjuri, să nu gândești rău”, a spus Liviu Vârciu, pe Instagram.

Trupa L.A a fost în mare vogă la sfârșitul anilor ‘90, până la începutul anilor 2000, iar succesul răsunător l-a ajutat pe Liviu Vârciu să-și ducă cariera la un alt nivel. În momentul de față mai cântă doar în diverse situații, focusându-se pe alte domenii, însă mărturisește cu mâna pe inimă că nu va renunța niciodată la Liviu de la L.A.

Au trecut 20 de ani de când Liviu Vârciu nu mai este doar Liviu de L.A, căci a demonstrat că nu este doar un cântăreț, ci și un actor extrem de talentat, om de televiziune, iar de ceva vreme, chiar și producător de filme de succes.

Cu toate că s-a făcut remarcat pe micul ecran cu diverse proiecte de succes, printre care serialele „Secretul Mariei”, „State de România”, sau filme precum cel mai recent lansat, „Zăpadă, Ceai și Dragoste…și Noroc”, ori emisiuni de divertisment precum „Roata norocului”, „Autobuzul lui Vârciu”, „Te cunosc de undeva” sau „Asia Express”, Liviu Vârciu nu va uita niciodată perioada în care a devenit cunoscut publicului lar.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Libertatea vă urează Paște Fericit! Trimite și tu mesaje de Paște celor dragi în aceste zile de sărbătoare!

