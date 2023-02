Liviu Vârciu și-a filmat partenera supărată de vestea plecării, menționând că, fiind ultima zi petrecută pe insulă, nu se mai poate înțelege cu Anda.

„Ultima zi în Maldive. Doamna mea este super încântată, vrea acasă, e disperată, nu mă mai înțeleg cu ea pentru că se termină vacanța. Dar asta e!

Eu sunt bucuros că e ultima zi în Maldive și a mea la fel e, nu mai poate de bucurie… O mai duc, o mai duc la Predeal, la Focșani, e o nebunie la Focșani”, a spus Liviu Vârciu, pe pagina sa de Instagram. „Da, o nebunie”, a spus și Anda Călin.

Liviu și Anda au doi copii împreună

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi copii, o fetiță și un băiat. Cei doi au mărturisit că au planuri de nuntă și își doresc să devină soț și soție, însă nu reușesc să ajungă la un consens atunci când vine vorba despre organizarea evenimentului.

„Suntem bine noi doi așa cum suntem, dar nu ne înțelegem în ceea ce privește căsătoria, eu vreau într-un fel, el vrea în alt fel. Un pic așa să spunem că am ajuns la un consens, el a mai tăiat din invitați, eu am mai adăugat câțiva, dar nu știu ce să zic”, a declarat Anda Călin, pentru click.ro.

Liviu Vârciu mai are o fată de 21 de ani

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu din relația cu Ami Teiceanu, vrea să calce pe urmele tatălui său și să devină prezentatoare TV. Tânăra, în vârstă de 21 de ani, locuiește singură în București. Până acum, ea a locuit la Arad împreună cu mama ei.

Celebritatea tatălui său a venit la pachet cu avantaje, dar și dezavantaje pentru ea. „A fost așa între, a fost și bine, și rău. Am avut anumite oportunități pe care un copil normal nu le are, dar oamenii sunt și răi. Dar e ok, încerc să găsesc un echilibru”, a declarat Carmina pentru Click!

