Opt ani mai târziu au o familie frumoasă, doi copii minunați, iar astăzi trăiesc cea mai frumoasă zi a poveștii lor de dragoste. Liviu Vârciu și Anda Călin au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnică în fața ofițerului de stare civilă.

Potrivit imaginilor surprinse de Spynews.ro, Liviu Vârciu este vizibil emoționat. În această zi poartă o ținută care i se potrivește perfect, un costum portocaliu, în care arată impecabil. Anda Călin strălucește, astăzi, alături de Liviu Vârciu, în cea mai specială zi a lor.

Anda Călin declara în urmă cu doi ani că își dorește o nuntă mică, în schimb, Liviu visa la ceva mai mult. Se pare că în cele din urmă au ajuns la un numitor comun și astăzi au făcut pasul cel mare.

„Nu este vorba că nu vreau, nu ne punem de acord cu numărul de invitați. Eu vreau să fim doar noi și nașii, în schimb el vrea mai mult. De aceea nu ne punem de acord. Nu cred că ne-ar lega mai mult o căsătorie. Doi copii te leagă mult mai mult. Ne-am spus „DA” de când ne-am cunoscut”, a declarat Anda Călin, la Antena Stars.

Vârciu mai are o fată de 22 de ani, pe Carmina. ”Sunt opt ani, avem doi copii frumoși, avem o relație foarte bună. Ne înțelegem bine. E cea mai lungă relație din viața mea și sper și ultima că așa sperăm toți. Nu cred că m-a schimbat, doar că datorită ei am mai luat niște lucruri. Datorită ei, uite, am o familie, datorită ei am niște bani pe care pot să-i investesc”, spunea Liviu Vârciu despre perechea lui, în urmă cu ceva timp.

