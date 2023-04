Lora a fost invitată la podcastul lui Jorge, unde a vrut să lămurească un subiect delicat și anume cearta pe care ar fi avut-o cu Delia din cauza unei melodii. Ambele artiste au vrut să lanseze o altă variantă a piesei „Fata de pe plajă”, care aparține trupei Azur și refrenul căreia este viral pe Tik Tok.

Nelu Vlad de la Azur spunea pentru Fanatik.ro, faptul că Delia Matache l-a plătit pentru această melodie și a semnat cu ea. Ulterior, artistul a aflat că și Lora voia să facă un remake al acestei melodii.

„Au încercat să facă, ala cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea (n.r.: se referă la Lora și casa ROTON)… Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o. Acuma, ce-o fi, o fi!

Acuma, eu nu sunt de acord cu Lora. Am zis, ori o cântă unul, ori altul… I-am dat vreo 80 și ceva de piese. Eu de unde aveam să știu treaba asta? Dacă mie nu mi-a zis nimeni, nimic…”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări PSD și PNL și-au împărțit două instituții cheie. Pe cine vor propune liberalii la conducerea ANRE

Lora, despre conflictul cu Delia Matache

Jorge a vrut să afle mai mult despre presupusul conflict dintre Lora și Delia, astfel că a întrebat-o pe invitata sa despre acest subiect.

„Care? Ce controversă? Asta e cu Delia, ultimul mesaj, de ziua ei. I-am zis la mulți ani”, a răspuns Lora, potrivit WOWbiz.ro.

Jorge: Deci se vede la cameră, da? Februarie 7, 2023. „La mulți ani, gagică faină, iubire și sănătate să ai”. Pupici cu petrecere, buze și tort ți-a trimis.

Lora: Eu i-am trimis ei. Și ea mi-a trimis inimă înapoi.

Jorge: Zgârcită la cuvinte Delia.

Lora: Nu, că noi vorbim la telefon. Mai vorbim, am mai vorbit, dar despre alte subiecte. Dar ca să înțelegi. Nu există discuții și nicio controversă.

Delia a lansat melodia înaintea Lorei

Delia a reușit să scoată piesa înainte de Lora, deși iubita lui Ionuț Ghenu avea deja totul pregătit. Când a aflat că vedeta de la Antena 1 lansează melodia „Lololo”, ei au renunțat la proiect.

Recomandări Am întrebat mai multe femei din AUR ce înseamnă pentru ele feminismul: „O propagandă bolnăvicioasă, o brutală aducere a femeii într-o zonă de masculinizare”

„Un prieten mi-a scris: «Hei, ce faceti, sper că sunteți bine în Bali, am și eu o piesă pentru voi». A trimis piesa. Piesa în cauză este o piesă originală, cu refrenul care seamănă cu refrenul sau este inspirat din refrenul asta care rupe pe TikTok. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știam că e virală. I-am arătat și Lorei, i-a plăcut și ei”, a povestit Ionuț Ghenu, cel care îi este și manager iubitei sale.

Și a continuat: „A zis că e foarte mișto, dar poate mai lucrăm puțin la refren. Eu i-am zis că nu, că tocmai refrenul e duma. Oamenii mi-au explicat că refrenul e viral, eu habar nu aveam. După ce am ascultat piesa, i-am pus și piesa lui Azur și i-am zis că asta e piesa originală. A zis: «Mișto, hai să facem». Am filmat, am terminat filmarea și stăteam pe telefon, iar la un moment dat am văzut că s-a lansat o piesă: Lololo. Am deschis și am auzit refrenul. M-am dus la Lora, am trezit-o și i-am zis că cineva a lansat piesa. Am dat un mesaj către prietenul meu: «Salut, am văzut că a lansat altcineva piesa, deci cred că nu mai are rost să continuăm». Asta a fost discuția toată.”

GSP.RO Motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a fost eliminat de la Survivor. Câți bani a primit pentru show

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Rusia, ÎNCERCUITĂ! Putin e DISPERAT, ameninţă cu ce e mai rău. E cumplit ce vrea să facă

Viva.ro Imaginile care au devenit virale pe internet! Ce a dezvăluit un american, după ce a ajuns la Piața Obor și a mâncat mici: 'Pe români...'

TVMANIA.RO Afacerea cu care Dragoș Bucur vrea să dea lovitura. Ce se întâmplă cu Visuri la cheie

Observatornews.ro Şofer de Porsche, rămas cu maşina blocată în noroi, pe un drum forestier din Buzău. Familia cu trei copii, salvată de jandarmi şi voluntari

Știrileprotv.ro FOTO. Moment rar cu Keanu Reves. Actorul s-a sărutat cu iubita sa în fața presei. Cum arată prietena sa, de 50 de ani

FANATIK.RO Ce a făcut asistenta care a ucis 7 bebeluși când a fost adusă în fața instanței: “Nu merit să trăiesc”

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2023. Capricornii au ajuns într-un punct în care sinceritatea față de sine se va dovedi esențială pentru alegerile viitoare