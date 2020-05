De Livia Lixandru,

Blocată în Bali alături de logodnicul ei, Ionuț Ghenu, Lora a acordat un interviu pentru Virgin Radio, unde a povestit despre vacanța prelungită din cauza pandemiei și experiența Asia Express.

“Noi am fost atât de hateriți de oamenii cu care am împărțit primul sezon Asia Express căci, cu toată modestia, aveam niște viteze în plus. Eu am luat jocul ăsta foarte în serios din prima, pentru că am fost remunerați foarte bine ca să participăm la Asia Express.

Și nu am vrut să creadă oamenii că nu acord importanță acestui proiect. Și, pentru că eram fan al acestui gen de aventură, m-am montat foarte bine de acasă. La noi jocul a fost foarte real.

Noi nu opream să mâncăm, noi nu mergeam la toaletă și, crede-mă, mi s-au întâmplat tot felul de chestii pe care oamenii nu le știu, dar ca femeie ți se întâmplă lucruri în atât de multe zile. Și e foarte nasol să se întâmple chestia asta acolo, în viteză, în cursă, și să nu ai parte de sprijinul colegilor.

Sunt multe lucruri care nu s-au dat la televizor și care au fost făcute să pară altfel. Am fost un pic dezamăgită.

Uite, eu când am văzut sezonul 3 de la Asia Express, atât de tare mi-a plăcut. Și mi-a plăcut prietenia dintre Bontea și Fodor, și Speak și cam astea au fost și așteptările noastre.

Nu aveam decât să aflu mai târziu, când am ajuns acasă, că situația a fost complet diferită, toți colegii credeau că îi bârfim foarte urât la interviuri, drept pentru care ei au vorbit foarte urât despre noi la interviuri sau râdeau de mine când mi-a fost rău. Lor așa li se spunea.

Acum ne-am reglat conturile, pentru că au văzut și ei că nu a fost așa. Uite, Vica îmi scrie foarte des și i-a părut rău că a crezut despre mine acele lucruri.

M-a usturat experiența aceea văzută de acasă altfel decât am trăit-o. Era și primul sezon, sezon de sacrificiu”, a declarat Lora, potrivit Click.

