Fie că este vorba de lipirea pietrelor sau de cusutul detaliilor care s-au deteriorat, Lora găsește relaxare și satisfacție în această activitate de îngrijire a vestimentației sale.

„Repar chestii… am foarte multe haine care au cristale cusute sau aplicate si mai cos, lipsesc, repar… Tot timpul îmi recondiționez tinutele pentru că după fiecare concert cad pietrele de pe haine sau se mai rupe câte ceva. Mă relaxează această activitate. Mi-ar plăcea să îmi construiesc o casă și să îmi fac un loc unde să și pictez. Să fac si piese de mobilier…”, a povestit Lora la emisiunea „Invitatul de 12”.

În plus, Lora împărtășește o parte din viața sa personală, vorbind deschis despre provocările cu care s-a confruntat și despre modul în care și-a depășit anxietățile.

Artista a învățat să aibă răbdare și să se accepte așa cum este, cu bune și cu rele. Cu sprijinul partenerului său de viață, Lora a descoperit că autenticitatea și sinceritatea îi aduc în preajmă oamenii adevărați, care o susțin și o apreciază pentru cine este cu adevărat.

„Am fost foarte inspirată să am răbdare și cu mine, să mă înțeleg, să mă iert și să mă accept, să nu mai încerc să fiu perfectă… Mereu am avut anxietatea că voi fi părăsită, că nu îi va plăcea cuiva de mine. Cu el (n.r. – partenerul ei de viață), am învățat că lucrurile stau complet diferit, e foarte ok să fii tu; cu cât ești mai tu, cu bune si cu rele, oamenii tăi te vor găsi și vor fi acolo, cei care trebuie”, a adăugat Lora.

