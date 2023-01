Doi ani a durat mariajul Lorei cu comediantul Dan Badea, pentru că artista nu s-a mai simțit fericită lângă el și a decis să pună punct. Cântăreața a avut o perioadă grea atunci, iar Ionuț Ghenu a fost cel care i-a fost cel mai mare sprijin.

Lora recunoștea că și ea a avut o parte din vină în fosta căsnicie. Artista și Dan Badea au decis să divorțeze, iar ea a fost foarte împăcată cu decizia pe care a luat-o în 2014. Acum fiecare și-a refăcut viața și au lăsat în urmă trecutul. După divorțul de Dan Badea, Lora a început o relație cu Ionuț Ghenu, fostul iubit al Doiniței Oancea. El era managerul artistei, iar problemele pe care le aveau i-a apropiat.

După ce și-a oficializat relația cu Ionuț Ghenu, Lora a fost aspru criticată, pentru că mulți au crezut că ea a fost motivul pentru care iubitul ei a părăsit-o pe actriță. Acum, la 9 ani de la divorț, cântăreața a făcut noi dezvăluiri.

„Mie mi s-a întâmplat un abuz colectiv. Abuzurile colective sunt foarte reale. Nu a spart nimeni nicio familie. Dacă am avut curaj să divorțez după doi ani care în viața mea înseamnă un fir de nisip, sincer, și în viața unui om, multe femei nu divorțează pentru că au impresia că e o crimă și că te judecă oamenii, nu, te judecă doar cine ar divorța, dar nu are curaj.

Cine e complet nefericit, dar stă acolo și îndură și se oftică pentru că tu ai avut curajul să pleci și să ieși. Deci nu există nicio familie. Familia mea și eu cu adevărat eram căsătorită cu meseria mea, cu vocația mea, și am ales ulterior un om cu care pot să trag la aceeași căruță, care și el la rândul lui era liber”, a declarat Lora pe TikTok, potrivit spynews.ro.

Cât despre Doinița Oancea, vedeta spunea în urmă cu ceva timp, atunci când a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, că nu erau atât de bune prietene cum se credea. Cele două nu își vorbesc nici acum, iar când se întâlnesc la evenimentele mondene se evită. Lora a spus în declarațiile pe care le-a făcut pe TikTok că ea nu spart căsnicia nimănui, iar când a început relația cu Ionuț Ghenu, el nu era într-o relație.

„Și nu am considerat niciodată că e treaba cuiva chestia asta, e dreptul meu să iubesc pe cine vreau eu. E dreptul fiecărui om să găsească iubire în viața asta, să-și găsească partenerul cu care nu doar să-și dea declarații de iubire, dar și să tragă la aceeași căruță, să existe acea potrivire, acea compatibilitate.

Și da, există relații în care când cineva iese dintr-o relație, altcineva plânge poate. Este absolut normal. Dar să relații, de exemplu, în care femeile vor să dea o lecție de aroganță bărbatului și sunt foarte pline de ele”, a mai declarat Lora.

Cum a început povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, a declarat Lora acum ceva timp, la podcastul lui Cătălin Măruță.

