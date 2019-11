De Livia Lixandru,

„Astăzi mi-a luat mai mult să mă pregătesc pentru eveniment. Să dăm vina pe vreme. Îmi plac foarte mult astfel de petreceri, dar astăzi m-am mișcat greu. Cred că și entorsa îmi pune bețe în roate, recunosc.

Am piciorul luxat. Am platforme, sunt comode și am o fașă. Mi-am luxat glezna, la filmarile unui nou videoclip, care v-a fi lansat la anul. Am filmat în pădure noaptea, pe pantofi cu tocul cui. A doua zi am filmat pentru un alt videoclip. Dar sunt bine. Mă ajută fașa asta ”, a declarat Lora pentru Libertatea, în cadrul eveniemntului de joi seara.

