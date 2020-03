Loredana a povestit detalii de culise extrem de intersante din cadrul show-ului „Next Star”: „Și Dan Negru e un copil mare”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Loredana, revii pe micul ecran în postura de jurat, dar la un alt fel de concurs de talente. Cum e să lucrezi cu copiii de la „Next Star”?

Mă simt privilegiată și răsfățată să pot să lucrez cu copiii. E o ipostază pe care o ador și deja fac asta alături de copiii de la Atelierul meu de voce și muzică, pe care l-am creat cu 6 ani în urmă. Dar totul e cu dus întors, pentru că e foarte greu să spui „Nu” unui copil. Aici vor interveni experiența mea de mamă și faptul că sunt femeie. O să-mi fie mai greu decât unui bărbat să spun „Nu”, dar voi încerca să-i fac pe copii să înțeleagă că acest răspuns este legat doar de prestația din momentul respectiv și nu pentru ceea vor face ei pe viitor.

Cum este interacțiunea cu Dan Negru, cunoscut pentru debitul lui verbal? Reușești să îi reduci la tăcere pentru câteva momente și să preiei legătura?

Nu e prima oară când interacționăm, am mai fost în emisiunile lui, cu mulți ani în urmă. Îi cunosc stilul, e și el un copil mare (râde) și cumva i se aplică aceleași tactici. Dar el e pozitiv și cu siguranță nu o ia personal când îl întrerupem. Câteodată vine și Șerban (n.r. co-prezentatorul show-ului) lângă noi și lucrurile devin și mai complicate (râde). E interesant ce se petrece și cred că fiecare interacțiune între noi va face deliciul publicului.

Ai făcut o pauză consistentă de televiziune. Ce te-a atras la acest proiect TV?

Am făcut o pauză consistentă, pentru că mi-am zis că voi intra într-un alt proiect doar atunci când voi crede în el și când voi simți o atracție extraordinară pentru ceea ce urmează să fac. Mi-a plăcut mult ideea că e vorba de un concurs de talente pentru copii. Căutăm aici originalitatea, talentul pur, copiii care să nu aibă inhibiții, care să reușească să ne convingă că merită să meargă mai departe. Întotdeauna am fost atrasă de ceea ce e altfel, rebel, diferit, iar ei sunt liberi, lipsiți de constrângeri și prejudecăți. De aceea am ales să fac parte din acest proiect.

Te simți răsfațată de colegi având în vedere că ești singura femeie de la masa juriului? Care e atmosfera la filmări?

Mă simt excelent, abia aștept să mă întâlnesc cu ei la fiecare ediție. Am creat deja o legătură și o comunicare foarte bună. Cu Ștefan mă știam de mulți ani, încă din adolescență, iar pe Dorian l-am întâlnit acum. Mă simt răsfățată, pentru că sunt doi gentlemeni.

La filmări, atmosfera este foarte plăcută și plină de energie, nu știm când se scurg atâtea ore în platou, pentru că suntem încărcați de energia copiilor și de talentul lor. E superamuzant și distractiv să fim acolo, e o plăcere. Relația dintre noi e una deschisă, directă, iar atunci când unul dintre noi are ceva de comentat, nu avem probleme să acceptăm și o altă părere și să o respectăm ca atare.

Cu care dintre cei doi colegi – Ștefan și Dorian – te înțelegi cel mai bine?

Sunt genuri total diferite, doi bărbați cu o experiență de viață diferită. Ștefan e tată, are o altă perspectivă asupra lucrurilor, iar Dorian, la rândul lui, privește dintr-o zonă mai diferită de a noastră, iar ăsta este un lucru bun pentru show. Fiecare are viziunea lui, fiecare dorește altceva. Până acum n-am avut altercații foarte mari, doar mici contradicții foarte amuzante. Important e ca la final să fie totul bine și frumos.