Loredana Groza a profitat din plin de vacanța petrecută în Maldive, iar în fiecare zi a postat cele mai inedite imagini cu ea în costum de baie, reușind să stârnească reacții neașteptate din partea celor care o urmăresc în mediul online.

Recent, a postat cteva fotografii în costum de baie, de pe un jet ski, iar pozițiile în care a fost surprinsă au stârnit controverse.

În timp ce unii au admirat-o, alții i-au criticat dur îndrăzneala și nu au ezitat să îi aducă critici. Chiar și așa, artista rămâne la fel de relaxată, cu zâmbetul pe buze, ignorând răutățile.

„Wow! Ce frumoasă ești. Arăți perfect”, „Ești superbă”, Nu înțeleg ce este cu pozițiile astea așa vulgare”, „Păcat că este așa vulgară și fără bun gust, căci altfel cântă bine!”, „Imaginile sunt superbe. Și tu la fel”, sunt doar câteva dintre comentarii, lăsate de internauți.

Cum se menține Loredana Groza în formă

Loredana Groza are 55 de ani și a reușit în ultimii ani să își păstreze silueta, schimbându-și alimentația și făcând mai mult sport. Artista a acordat recent un interviu în care a dezvăluit de ce a renunțat la carne și ce viciu secret are.

Vedeta a vorbit și despre micile „plăceri vinovate”, dar și despre ritualurile simple de îngrijire care o mențin echilibrată în ritmul alert al carierei sale. „Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice.

Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne. Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. (râde) În orice caz, nu stau la frigider.

Nu sunt pofticioasă. Adică poate să mănânce oricine și orice în fața mea și n-am nicio problemă. În schimb, vara, viciul meu secret, ca să zic așa, este înghețata. Și mai am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană. (râde)”, a declarat Loredana Groza pentru revista VIVA!

