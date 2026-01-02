Vineri, 2 ianuarie, a fost una dintre cele mai grele zile din viața Loredanei Groza. Artista și-a condus tatăl pe ultimul drum, după ce Vasile Groza s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe 30 decembrie, lăsând în urmă o durere imensă pentru familie și pentru cei care l-au cunoscut. Scenele sfâșietoare de la Cimitirul Bellu au fost surprinse de CANCAN.RO.

Rude, prieteni și oameni care l-au admirat pe Vasile Groza s-au adunat la cimitir pentru a-i aduce un ultim omagiu. Tatăl artistei s-a stins din viață după o perioadă dificilă, marcată de probleme grave de sănătate și luni întregi de spitalizare.

Îngenuncheată de durere, la propriu, Loredana Groza nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în fața catafalcului. Momentul în care artista s-a prăbușit în genunchi, copleșită de suferință, i-a emoționat profund pe toți cei prezenți (Vezi AICI imaginile). A fost o clipă de maximă vulnerabilitate, care a arătat legătura extrem de puternică dintre Loredana și tatăl ei.

În aceste momente cumplite, artista a fost susținută de fratele ei, care i-a fost alături pas cu pas, încercând să-i aline durerea. Familia a rămas unită, în ciuda pierderii devastatoare.

Loredana Groza a fost extrem de apropiată de tatăl său

Loredana Groza a fost mereu extrem de apropiată de tatăl său, iar Vasile Groza nu a ascuns niciodată mândria pe care o simțea pentru fiica lui. Artist la bază, acesta a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai Loredanei în drumul ei către succes. Într-un interviu mai vechi, Vasile Groza povestea cum i-a fost descoperit talentul și cum a mers alături de ea la repetiții, concursuri și concerte încă din copilărie, rămânând prezent și la spectacolele ei chiar și după ce aceasta a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România.

„Eu având un serviciu mai lejer, când era ea în ascensiune, eram umbra ei. Era totuși minoră. Consideram că e necesar să fiu lângă ea. Iar acum ne-a intrat în puterea obișnuinței, când se duce undeva, mergem și noi. Pe Loredana nu am încurajat-o, a răsărit deodată floare. O știm de când se urca pe taburet și cânta, avea trei anișori. Cântă de când a făcut ochi. Văd că merge înainte, e bine, a înzestrat-o Dumnezeu, i-a dat tot ce-i trebuie, și frumusețe, și glas… Era în vacanță, la bunici, avea un colac în mână, iar câinele era în ușa anexei. Ea s-a dus să-i dea colacul, iar câinele i-a luat și mâna, și acum are semn.

Atunci am zis că se face cântăreață, așa de tare a urlat, de au fugit toate găinile. Elena cântă și ea. Dar gândește în engleză. A făcut la Școala britanică. Dar îmi zice să nu o pun la tradus. Ea știe engleza la perfecție”, a declarat tatăl Loredanei Groza, într-un interviu mai vechi.