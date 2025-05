Invitat în platoul Un show păcătos, Lucian Viziru a povestit despre perioada tensionată din relația cu fratele său, Augustin Viziru. Actorul a dezvăluit că nu și-au vorbit timp de aproape doi ani.

De-a lungul anilor, atât Lucian Viziru cât și fratele lui, Augustin, a recunoscut că au avut momente în care relația lor a fost una destul de complicată.

„Cu Augustin nu am vorbit, mă rog. Am avut eu o perioadă în care am stat în spital, am stat vreo trei săptămâni pe acolo de curând, și până atunci noi nu ne-am vorbit timp de doi ani.”, a spus Lucian Viziru la Un show păcătos.

„Nu prea au cum să se regleze între noi (n.r. lucrurile) până când unul dintre noi nu își schimbă mentalitatea în favoarea celuilalt. (…) Important e să-l iubești pe celălalt așa cum ar avea el nevoie, nu cum vrei tu.”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

În toamna anului trecut, Augustin a vorbit despre relația pe care o are cu fratele lui, Lucian, după ce s-a spus că sunt certați.

„Suntem frați. Dacă pui femeie cu bărbat într-o casă și îi lași să stea 2 ani se ceartă non-stop. Nu știu de ce e atât de important faptul că noi ne mai certăm ca frații, care noi am crescut în casă împreună. Am stat unul cu altul, am mâncat din aceeași farfurie, am dormit în aceleași pat, am făcut toate lucrurile împreună. Normal că ne mai sare țandăra”, a declarat Augustin pentru Click.

