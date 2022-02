Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Lucian Viziru a povestit despre problemele pe care le-a avut cu Poliția în Germania. Actorul a povestit că a primit o amendă, după ce a condus fără centura de siguranță. Deși observase mașina de poliție, acesta s-a prefăcut că nu-i vede. Polițiștii au lăsat mașina în stradă și au venit alergând după Lucian Viziru.

„Am venit la început din România și nu eram obișnuit cu centura. M-am dus 200 de metri să arunc niște sticle. Când să mă duc acasă am văzut mașina de poliție care trece. Nu aveam centura pusă. Mai aveam 150 de metri până acasă. I-am văzut și m-am făcut că nu-i văd. Ei se duceau în dreapta, iar eu trebuia să mă duc în stânga, apoi am făcut repede dreapta și repede în curte. Eu i-am văzut în spatele meu. Ce să îți mai pui centura, că mă luaseră toate transpirațiile. A venit alergând după mine în curte. Au lăsat mașina în stradă și au venit alergând după mine. Nu se punea problema să-i dau șpagă. Nu mai știu cât a fost amenda… cred că 100 și ceva de euro. Am rămas și fără carnet. Am mers cu bicicleta o lună. Am trecut pe roșu. Singurul semafor pe care l-am luat… m-am trezit cu mare flash în ochi. L-am luat la vreo 6-7 secunde după ce se pusese roșu. Centura și astăzi mi-o pun, în România”, a povestit Lucian Viziru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Lucian Viziru, despre disciplina din Germania

Fratele lui Augustin Viziru a povestit că fiul său a fost uimit să vadă câtă libertate are la școala din România. Actorul a povestit că în Germania elevii care erau prinși că făceau ceva greșit, ei primeau pedeapsă. Lucian Viziru a mărturisit că nu și-a făcut prieteni cât timp a locuit în Germania.

„El când a ajuns la școală în România a zis că înnebunește, că nu se poate așa ceva. «Am voie cu telefonul, am voie cu telefonul în timpul orei, am voie să mă ridic fără să cer voie. Acolo dacă alergam doi metri pe coridor îmi luam pedeapsă». Acolo era disciplină. Dacă îi spui că trebuie să facă ceva, nu o să o facă decât poate dacă îl bați. (…) Aici, în România, este altceva și mie, personal, îmi place foarte tare. Am stat în Germania aproape 7 ani. În Germania nu poți să îți faci prieteni. Nemții nu ies, nu fac grătare. Ei făceau grătarul la boloboc. E disciplină într-adevăr, dar ce-i mult strică. Mi-a fost foarte greu la început. Eu care mă trezeam la 12-1. Eu cred m-am disciplinat. A fost o experiență interesantă”, a mai povestit actorul în cadrul podcastului.

PARTENERI - GSP.RO Apariție rară! Cum arată soția lui Victor Pițurcă. S-a fotografiat alături de Cristina Ich

Playtech.ro O nouă plecare șoc de la Antena 1?! Vedeta TV care s-a săturat, ce decizie a luat

Observatornews.ro ”Dacă aș fi putut să te opresc în acea blestemată dimineață”. Iubita lui Radu Andrei, șoferul camionului din accidentul cu 7 morți, mesaj sfâșietor în ziua înmormântării

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2022. Berbecii ajung la concluzii cu totul diferite de cele în care au crezut până acum, iar asta îi dă peste cap

Știrileprotv.ro Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Telekomsport Jurnalistul New York Times care l-a intervievat pe Gigi Becali, şocat de ce i-a spus afaceristul. A auzit în premieră aşa ceva: "Cum?"

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului