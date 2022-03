„Forma pe care o am acum și anume cu 10 kilograme în minus se datorează în primul rând faptului că, împreună cu fastingul, fac 10 kilometri pe zi de mers sportiv, adică un fel de maraton, un mers rapid. (…) Prinzând antrenament, deja organismul se comportă altfel. Efortul este foarte mare, nu e deloc ușor.

Pe lângă faptul că eu nu mai mănânc de la 16-17, am avut foarte multe probleme cu picioarele. Până mi-am găsit încălțările potrivite, am avut mereu bășici, bătături, dureri îngrozitoare de gambă, de încheieturi, de gleznă, pentru că îți trebuie încălțămintea potrivită pentru asfalt.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Asfaltul nu e recomandat nici pentru alergare, nici pentru mers persoanelor care au probleme cu coloana.”, a declarat Luminița Anghel pentru Wowbiz.

„Eu am acum peste 50 de ani și până acum am încercat toate rețetele planetei. M-am îngrășat foarte mult în sarcină, pentru că am vrut.

Toată viața mea am fost într-o dietă continuă și atunci, în momentul în care am rămas însărcinată, a fost ca o mică răzbunare, iar prietenul meu cel mai bun a fost frigiderul, dar mi-am asumat, pentru că știam că mă voi îngrășa.

Fiind dintr-o familie cu tendințe de îngrășare, ambii părinți au fost, știam că orice deviație de la un program sănătos de dietă îmi va dăuna și așa a fost.

Le-am dat foarte greu jos după ce am născut, pentru că nu am născut natural, nu am alăptat foarte mult, nici nu mai aveam vârsta, pentru că am născut la 43 de ani și atunci, pe măsură ce corpul îmbărânește, reacționează diferit la aceste diete.

Și acum după 50 de ani și eu sunt uimită de faptul că am avut așa un randament la acest tip de sport, pentru că eu am făcut sală foarte mult.”, a mărturisit Luminița Anghel pentru sursa citată.

