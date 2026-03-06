Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili”

Vizibil afectat, cu masca de protecție pe față, acesta s-a fotografiat pe holurile spitalului și le-a povestit celor care îl urmăresc că problemele de sănătate au reapărut, fiind nevoit să apeleze din nou la ajutorul medicilor.

Mădălin Ionescu, internat pentru pneumonie

Prezentatorul a dezvăluit că se confruntă din nou cu pneumonie, afecțiune care i-a creat dificultăți și în trecut. Mădălin Ionescu a explicat că nu este prima dată când ajunge în această situație, aceasta fiind a treia internare din ultimii cinci ani.

Mai mult, el a menționat că problema de sănătate a reapărut după aproximativ un an și trei luni de la ultimul episod, lucru care i-a îngrijorat pe fanii săi.

Fotografia publicată de prezentator, realizată pe holurile spitalului, a fost însoțită de un mesaj sincer, în care a vorbit deschis despre starea sa. În scurt timp, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de susținere, urmăritorii transmițându-i gânduri bune și urări de însănătoșire grabnică.

În timp ce aștepta consultația medicilor, Mădălin Ionescu a rememorat și un episod dificil din trecut. Prezentatorul și-a amintit că, în urmă cu peste 20 de ani, a trecut printr-o răceală severă care i-a afectat serios sănătatea.

Experiența de atunci l-a făcut să fie mult mai atent la semnalele pe care i le transmite organismul, însă, chiar și așa, se pare că problemele respiratorii continuă să reapară.

„Aseară am ajuns din nou la Matei Balș. După un an și trei luni. Pneumonie. Nu e prima. Este a treia în cinci ani.

Stăteam în holul spitalului cu mască pe față și m-am întors cu mintea inevitabil în timp. În 1996 am făcut o răceală serioasă. Cineva din sistemul medical mi-a administrat Polidin. Atunci nu mi-am pus întrebări. Apoi s-a întâmplat ceva remarcabil: 25 de ani nu am mai avut răceli serioase. Da, răceam uneori. Dar câteva ore. Și gata.

Apoi a venit 2021, pandemia, și prima pneumonie. De atunci plămânii au rămas sensibili. Și iată-mă acum, din nou în spital. Și inevitabil îmi pun o întrebare simplă. De ce nu mai există Polidin? Polidinul nu a fost o invenție obscură”, a transmis Mădălin Ionescu.

În urmă cu mai bine de un an, prezentatorul a decis să ia o pauză de la activitatea din televiziune, decizie pe care a explicat-o tot prin problemele de sănătate cu care se confrunta.