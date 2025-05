Mădălin Ionescu a stârnit amuzamentul internauților cu un mesaj ironic adresat Danei Budeanu, în timp ce se află în vacanță alături de familia sa. Prezentatorul TV a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care savurează un cappuccino, însă nu a ratat ocazia de a lansa o „înțepătură” la adresa celebrei creatoare de modă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Contextul glumei face referire la o afirmație anterioară a Danei Budeanu, care a susținut că bărbații adevărați ar trebui să bea doar cafea, nu băuturi precum cappuccino.

„Mă obligă soția să beau un cappuccino, dar eu nu vreau să o supăr pe Dana Budeanu, așa că mi-am pus niște cuie în ceașcă. A ieșit un cappuccino foarte dur. Beau, simt cum mă zgârie, dar rezist… Sunt bărbat. Poftă bună la cafeluță tuturor!”, a scris Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu nu e frustrat că soția câștigă mai mult decât el

Mădălin Ionescu are o căsătorie fericită alături de Cristina Șișcanu. Amândoi se împart între viața de familie și carierele în televiziune, iar acum jurnalista a dezvăluit cum a ajuns să câștige mai mulți bani decât soțul ei.

Recomandări Exit Poll alegeri prezidenţiale 2025, turul 1. Când apar primele rezultate de la vot

Cristina Șișcanu aduce mai mulți bani în casă, ea are și o firmă unde derulează mai multe activități, chiar și campanii în mediul online. „Da, e adevărat (n.r. – că ea aduce mai mulți bani în casă). Și vreau să spun un lucru.

În ultimii ani, nu mai știu, nu pot să fac un calcul acum, dar… într-adevăr. Îți dai seama, în mare parte din ani, el a câștigat mai mult. Însă, dezvoltându-se și partea asta de online, eu lucrez și în televiziune, mi-am făcut și o firmă prin care derulez diverse activități – eu câștig mai mulți bani. E adevărat”, a declarat Cristina Șișcanu pentru viva.ro.

Totodată, Cristina Șișcanu a explicat că Mădălin Ionescu s-a împăcat că ea aduce mai mulți bani în casă. „Nu are de ce (n.r. – să fie frustrat). În meseria noastră, care cumva e comună, femeile sunt mai bine plătite decât bărbații. E o chestie normală.

Ok, dacă lucra el în altă zonă, la bancă sau în altă parte, atunci hai să zicem. Suntem în acest business, dar, în televiziune, el e mai bine plătit decât mine, e adevărat. Însă pe partea de online, eu am mult mai multe colaborări, că sunt femeie. Ăsta e un lucru foarte bun”, a adăugat ea.

„Mi-am amintit… eu, la începuturi, zic: «Doamne, vreau să ajung, la un moment dat, să lucrez eu și tu să stai mai mult acasă cu copiii. Să câștig eu mai mulți bani». Nu degeaba am zis, că, uite, am ajuns. Nu are nicio relevanță și nu are de ce să se supere. Mădălin este stâlpul familiei, el ne-a creat tot confortul pe care îl avem. Am muncit cot la cot”, a încheiat Cristina Șișcanu.

Vezi LIVE TEXT – Alegeri prezidențiale 2025 – turul 1. Urmărește cele mai noi informații despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România O mașină a intrat în pământ după ce asfaltul din parcarea în care se afla s-a surpat, în București

Urmărește-ne pe Google News