Mădălin Șerban și Dilinca au spus adio competiției „Power Couple România” sezonul 3, după ce au fost eliminați în urma unui duel tensionat cu familia Zmărăndescu. Proba „labirintului simțurilor”, difuzată pe 4 februarie 2026, le-a adus dificultăți majore, iar deciziile strategice ale colegilor au marcat ieșirea lor din concurs.

O eliminare neașteptată

În casa „Power Couple”, relațiile și prieteniile pot cântări greu, dar și surprinde. Oase, considerat unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Mădălin Șerban, a ales să voteze împotriva acestuia și a Dilincăi, motivându-și decizia astfel:

„Decizia este grea și imposibilă, dar trebuie făcută. Noi așa am simțit. Este o situație în care trebuie să alegi între două echipe foarte dragi. Ne dorim ca Zmărăndescu și Luiza să meargă mai departe”. Deși dezamăgit, Mădălin Șerban a acceptat votul cu maturitate: „Credeam că Oase vrea să ne salveze. Am avut o legătură mai specială cu el. Nu am fost supărat sau dezamăgit, doar credeam că avem ceva mai special”.

Cât au câștigat Mădălin Șerban și Dilinca la Power Couple 2026

Conform Cancan, participarea lor la „Power Couple 2026” nu a fost doar o experiență emoțională, ci și una profitabilă. Dilinca și Mădălin au rezistat cinci săptămâni în competiție, acumulând câte 3.000 de euro pe săptămână. Astfel, suma totală câștigată de cuplu se ridică la 15.000 de euro, o recompensă semnificativă care vine să completeze lecțiile și amintirile marcante din cadrul emisiunii.

Dilinca, influenceriță cunoscută pentru optimismul ei, a rezumat experiența cu aceste cuvinte: „E un final frumos. Suntem înconjurați de oameni foarte frumoși. Eu sunt fericită”.

Dani Oțil, gazda emisiunii, le-a transmis celor doi un mesaj de încurajare, apreciind performanța lor într-o competiție care testează limitele oricărei relații. Cei doi se întorc acum la viața lor din București, unde fanii au putut deja să admire locuința lor modernă, care reflectă stilul de viață urban și dinamic.

Deși aventura lor la „Power Couple 2026” s-a încheiat, Dilinca și Mădălin au lăsat o impresie puternică, iar fanii își amintesc cu plăcere de entuziasmul cu care au intrat în competiție. Experiența trăită rămâne o poveste de curaj și adaptabilitate, care continuă să inspire.

