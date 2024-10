Mădălina Ghenea, actrița originară din Slatina care trăiește în Milano, în Italia, a primit amenințări în repetate rânduri pe internet de la o persoană necunoscută. Inclusiv membrii familiei sale și colaboratorii ei au fost hărțuiți în mediul online, așa că ea a depus plângere.

Acum, într-o postare pe Instagram, Mădălina Ghenea anunță că autoritățile din Italia încep urmărirea penală pentru persoana care a amenințat-o pe Instagram. „Am câștigat zece premii importante anul acesta și aș vrea să le dedic pe toate oamenilor care luptă pentru dreptate. Anul acesta, câștig și această luptă pe care o duc de prea mult timp.

Procurorul adjunct din Milano a solicitat judecătorului de cercetare preliminară a tribunalului din Milano începerea urmării penale pentru persoana care publică mesaje de amenințare pe pagina mea de Instagram în repetate rânduri. Trimite inclusiv mesaje membrilor familiei, prietenilor și colaboratorilor, provocându-mi o stare gravă de anxietate și teamă”, a scris Mădălina Ghenea, pe Instagram.

Mădălina Ghenea: „Cred că toți oamenii care se simt victime ale unor astfel de fapte ar trebui să caute dreptate”

Și a continuat: „Am dat un mandat apărătorului meu Michele Morenghi pentru a proceda judiciar pentru repararea tuturor prejudiciilor suferite. Cred că toți oamenii care se simt victime ale unor astfel de fapte ar trebui să caute dreptate. Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul extraordinar”.

În urmă cu mai bine de un an, Mădălina Ghenea spunea că a trăit în teroare timp de 6 ani. Conturile sale de socializare au fost sparte de mai multe ori și a primit mai multe mesaje prin care era amenințată.

„Din păcate, în ultimii șase ani am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece a reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic.

Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru”, a declarat actrița în cadrul unei emisiuni TV din Italia.

Mădălina Ghenea locuiește singură în Italia, alături de fiica ei, după despărțirea de tatăl fetiței. Matei Stratan a rupt legătura cu fotomodelul după separare.

