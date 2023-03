Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă de-a lungul vieții sale a trecut prin multe greutăți. Celebritatea a venit la pachet pentru ea și cu multe situații neplăcute. Invitată la emisiunea „Verissimo”, frumoasa româncă a mărturisit că în ultimii șase ani a fost victima hărțuirii. Conturile sale de socializare au fost sparte de mai multe ori și a primit mai multe mesaje prin care era amenințată.

Actrița a crezut inițial că este un efect secundar al celebrității, însă și-a dat seama că astfel de lucruri nu sunt deloc normale să se întâmple. Mădălina Ghenea a apelat la ajutorul oamenilor legii din Italia, unde a cerut să fie ajutată și protejată. De asemenea, ea a mărturisit că mult timp a stat cu teamă, pentru ca ceva rău să nu i se întâmple.

„Din păcate, în ultimii șase ani am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a declarat actrița în cadrul unei emisiuni TV din Italia, relatează WOWbiz.ro.

Recomandări Șpagă de 300.000 de euro într-un singur dosar legat de tăieri ilegale. Săptămâna aceasta a început lucrul la un Nou Cod Silvic

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mădălina Ghenea locuiește singură în Italia, alături de fiica ei, după despărțirea de tatăl fetiței. Matei Stratan a rupt legătura cu fotomodelul după separare.

Mădălina Ghenea a fost jefuită pe 11 decembrie pe un aeroport din Roma

Mădălina Ghenea încearcă să treacă peste momentele mai puțin frumoase din viața ei și să uite experiența neplăcută cu care a rămas din cauza jafului care a avut loc în decembrie. Actrița mărturisește că a început să aibă atacuri de panică din cauza momentului respectiv, iar timp de trei săptămâni nu a ieșit din casă.

„Am stat închisă în casă trei săptămâni, dar promit că mă voi întoarce la normalitate. Îmi pare rău că arăt epuizată, chiar mă străduiesc să îmi revin, dar nu e ușor deloc. Am avut atacuri de panică din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat. Sper să mă întorc la viața mea normală și să uit”, spunea Mădălina Ghenea pe Instagram.

Recomandări Acuzațiile la care nu a răspuns ASF în privința Euroins

Mădălina Ghenea susține că „nu a fost un furt, ci o operațiune planificată”

Actrița a vorbit pentru presa din Italia, după ce pe 11 decembrie, a fost jefuită pe un aeroport din Roma. Românca a spus pentru publicația Corriere că „nu a fost un furt, ci o operațiune planificată”. Pentru Corriere, românca a declarat că, după părerea ei, totul a fost planificat în detaliu de anumite persoane care de mult timp încearcă să o discrediteze.

„Mesaje ciudate, încercări de a-mi sabota cariera și imaginea… Mă gândeam la situații separate, dar punându-le în concordanță și cu acest furt, se bănuiește că este mereu aceeași persoană”, a transmis românca în vârstă de 35 de ani care de mulți ani e stabilită în Italia.

FOTO: Hepta, Instagram

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Explicația lui Cristian Boureanu după ce Poliția Rutieră i-a suspendat permisul: „Consumasem multe....

Viva.ro Cum arată acum Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu a apărut la TV schimbată radical. Ce detaliu au observat oamenii

Observatornews.ro “Când vei citi acest mesaj, nu voi mai fi”. Ultimul sms trimis de Cristian fostei sale soţii înainte de a intra în viteză într-un TIR, pe E85 în Vrancea

Știrileprotv.ro Moment înfricoșător surprins pe o plajă de un turist. Șarpe „canibal” văzut în timp ce înghite un alt șarpe. Experții avertizează că este un șarpe extrem de periculos pentru oameni | FOTO

FANATIK.RO Horoscop rune 20-26 martie 2023. Mihai Voropchievici, veste colosală pentru Săgetători!

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro 'Există o chimie între noi'. Dezvăluirile momentului despre colaborarea dintre Andreea Bălan și Jador

HOROSCOP Horoscop 18 martie 2023. Taurii au mai mult timp la dispoziție ca să-și vadă de treburi, mai ales de cele ce sunt o bucurie pentru cei dragi

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni