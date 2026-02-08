Mădălina Ghenea a obținut o victorie importantă în instanță împotriva femeii care a hărțuit-o în mod repetat pe rețelele de socializare. După luni întregi de amenințări și mesaje agresive, atât la adresa ei, cât și a mamei sale, vedeta a decis să își caute dreptatea în tribunal. Judecătorii din Milano i-au dat câștig de cauză, iar femeia în vârstă de 45 de ani a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

Pentru Mădălina Ghenea, perioada prin care a trecut a fost una extrem de dificilă. Mesajele primite depășiseră de mult limita unor simple comentarii răutăcioase, transformându-se în amenințări și atacuri constante care i-au afectat liniștea și siguranța. Situația a devenit cu atât mai dureroasă cu cât în vizor a fost inclusă și mama sa.

Hotărâtă să nu lase lucrurile nerezolvate, actrița și modelul român a ales calea legală. Procesul s-a încheiat cu o decizie favorabilă pentru ea, iar instanța a stabilit că faptele femeii nu pot rămâne nepedepsite. Condamnarea la închisoare cu suspendare transmite un mesaj clar privind responsabilitatea în mediul online.

La scurt timp după pronunțarea sentinței, Mădălina Ghenea a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Vedeta a subliniat că nu a dorit răzbunare, ci doar dreptate și un semnal ferm că spațiul virtual nu este un loc în care oricine poate face orice fără consecințe.

„Ani la rând am citit comentarii pline de dispreț, minciuni și atacuri gratuite. Mulți au crezut că în spatele unui ecran nu există limite și că orice cuvânt rămâne fără urmări. Realitatea este alta: fiecare mesaj lasă urme, iar responsabilitatea nu dispare online.

Nu vorbesc despre răzbunare, ci despre respect și adevăr. Am ales să nu mai tac și să folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca. Justiția a demonstrat deja că demnitatea nu este negociabilă”, a declarat Mădălina Ghenea, pe Instagram.

Mădălina Ghenea, avertisment pentru cei care jignesc și amenință pe internet

În mesajul său, Mădălina Ghenea a vorbit și despre fenomenul tot mai des întâlnit al comentariilor răutăcioase și al hărțuirii online. Ea i-a îndemnat pe urmăritorii săi să fie mai atenți la cuvintele pe care le folosesc și să conștientizeze impactul pe care acestea îl pot avea.

„Gândiți-vă bine înainte să transformați ura în spectacol, pentru că dincolo de comentarii, există oameni reali, iar curajul adevărat nu stă în a răni, ci în a răspunde cu fermitate și cu legea de partea ta”, a declarat Mădălina Ghenea.

Vedeta consideră că fiecare persoană publică, indiferent de notorietate, are dreptul la respect și siguranță. Cazul său devine astfel un exemplu important în lupta împotriva abuzului online, demonstrând că justiția poate interveni atunci când limitele sunt depășite.

Pentru Mădălina Ghenea, această victorie marchează închiderea unui capitol dureros și începutul unei etape în care își dorește liniște și echilibru, departe de amenințări și tensiuni.

