Mădălina Ghenea a obținut o victorie importantă în instanță, după ce femeia care a hărțuit-o ani la rând pe rețelele sociale a fost condamnată la închisoare. Actrița a transmis un mesaj puternic tuturor victimelor abuzului online: „Tăcerea este greșită. Denunțați mereu”.

Hărțuitoarea Mădălinei Ghenea, condamnată la un an și 6 luni de închisoare

O femeie în vârstă de 45 de ani a fost condamnată la un an și 6 luni de închisoare pentru stalking, după ce a trimis în mod repetat mesaje ofensatoare și amenințări pe rețelele sociale către Mădălina Ghenea. Actrița și mama sa s-au constituit parte civilă în proces.

Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Elisabetta Canevini, de la Tribunalul din Milano. Instanța a decis suspendarea condiționată a pedepsei, cu condiția ca inculpata să achite despăgubirile provizorii în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. De asemenea, femeia va trebui să urmeze un program într-un centru de recuperare, după ce sentința va deveni definitivă, potrivit leggo.it.

Despăgubirile provizorii stabilite de instanță se ridică la 40.000 de euro pentru Mădălina Ghenea și 10.000 de euro pentru mama acesteia, în total peste 50.000 de euro.

Mesajul transmis de actriță după verdict

După pronunțarea sentinței, Mădălina Ghenea a avut un mesaj ferm pentru victimele abuzurilor online:

„Să lupți pentru viața ta într-o sală de tribunal nu este ceva normal. Dar să taci și să ignori o astfel de situație cred că este unul dintre cele mai greșite lucruri”, a declarat actrița.

Ea a subliniat că demersul său nu a fost doar pentru sine, ci și pentru familie și pentru alte femei aflate în situații similare: „Astăzi sunt aici pentru fiica mea, pentru mama mea și pentru toate femeile victime ale urii. Denunțați, denunțați, denunțați”.

Ce au cerut avocații și ce a decis instanța

Avocata Mădălinei Ghenea a solicitat despăgubiri de 5 milioane de euro pentru actriță, plus o plată provizorie de 500.000 de euro, iar pentru mama acesteia 200.000 de euro daune și 50.000 de euro provizoriu. Judecătoarea a decis însă ca stabilirea daunelor finale să fie realizată printr-un proces civil separat.

Instanța a admis circumstanțe atenuante generice, echivalente cu agravanta folosirii mijloacelor informatice, însă a aplicat o pedeapsă cu șase luni mai mică decât cea solicitată de procuror.

Apărarea inculpatei

Avocatul femeii condamnate a declarat că va decide dacă va ataca sentința abia după publicarea motivării, care urmează să fie depusă în termen de 90 de zile. Inculpata, care locuiește în România, și-a susținut constant nevinovăția, afirmând că altcineva i-ar fi folosit fraudulos conturile de social media pentru a trimite mesajele de amenințare.

