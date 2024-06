În vârstă de 36 de ani, Mădălina Ghenea este fotomodel, dar și actriță. Din Slatina, ea a ajuns să joace alături de cele mai cunoscute staruri, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel. Despre viața ei profesională, vedeta a făcut recent declarații într-un interviu pentru Antena Stars.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a spus ea.

Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. În 2017 a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa. „Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mai declarat Mădălina Ghenea.

Fiica Mădălinei Ghenea primește pensie alimentară de la tatăl ei, Matei Stratan

Viața Mădălinei Ghenea s-a schimbat complet de când a devenit mamă. Charlotte locuiește împreună cu actrița, în Italia, după despărțirea părinților. Matei Stratan, tatăl fetiței, plătește lunar pensie alimentară. „Plătesc singură chiria la Milano, nu plăteşte nimeni pentru mine. Charlotte primeşte 1.500 de euro pe lună de la tatăl ei”, a spus Mădălina Ghenea la InstaStory, acum ceva vreme.

Matei Stratan plănuia să își aducă fiica în România

Matei Stratan și Mădălina Ghenea s-au despărțit în urmă cu 7 ani, însă nu au ajuns la un acord care să mulțumească și familia paternă, privind programul fiicei lor. Rudele tânărului afacerist și-ar dori ca micuța să petreacă timp și-n România, pentru a le fi alături. La fel și tatăl copilei, care este nevoit să facă naveta în Italia, pentru a-și vedea fetița.

Se pare că singura soluție, pe care Stratan a tot amânat-o, crezând că va ajunge la o înțelege amiabilă cu fosta iubită, rămâne un proces în instanță, pe care bărbatul nu îl exclude. „Situația a rămas aceeași, merg în Italia să o văd.

Și părinții mei la fel, mama a fost recent. Sunt de acord că poate ar trebui să fac demersuri legale, atâta timp cât nu se ajunge la o înțelegere amiabilă. Dacă altceva nu se poate face, vom ajunge și la asta. Dar sper că totul va fi bine, că în viitorul apropiat ne vom pune de acord”, a declarat, în august 2023, Matei Stratan, pentru CANCAN.RO.

