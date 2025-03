În urmă cu ani de zile, Dorian Popa și-a construit la Domnești, lângă București, casa mult visată. Deține o locuință impresionantă pe care a decorat-o cu foarte mult alb, la fel ca în cazul grădinii sale. Acum, la început de primăvară, cât temperaturile sunt mai ridicate, artistul a început să petreacă timp afară și să organizeze curtea casei după iarna geroasă.

Dorian Popa a dezvelit foișorul din curtea casei, unde toate cele necesare pentru o petrecere în aer liber, lână are o masă cu mai multe scaune, toate albe. Ce a atras atenția a fost grădina, care e decorată doar cu pietre albe și palmieri, fără gazon sau flori.

Are și sezlonguri, dar și o piscină încălzită. Pe Instagram, el le-a arătat fanilor că a început sezonul, dar a și declarat că a reamenajat totul. „E oficial sezon la Hâtz Residence, frații mei. Am făcut curățenie în curticică, am decapotat foișorul, dar ma presus de orice am dat drumul la piscinică, tată.

Am lăsat puțin căminul la aerisit pentru că era umezeală de astă iarnă, am dat deja drumul la pompiță, are deja vreo 21 – 22 de grade, am scos sezlongurile, pomișorii ușor, ușor revin și ei, trebuie să îi ud și să le dăm niște suplimente. Ia uite piscinica, ia uite-l pe Chelutzu, ah ce dor îmi era să decapotez foișorul, tată! Ia uite cum așteaptă bălăceala. Bălăceala, tati! Bălăceala!”, a transmis el.

Cariera lui Dorian Popa

Fie că vorbim despre Instagram, Facebook, TikTok sau YouTube, celebrul artist este foarte urmărit de către tineri și nu numai. Iar datorită succesului pe care îl are, Dorian Popa a câștigat foarte mulți bani atât din contracte de publicitate, cât și din apariția în diferite emisiuni televizate, precum „Asia Express”, „Ultimul Trib” sau „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Puțină lume își mai amintește însă cum a debutat Dorian Popa. Mai exact, ca actor în „Pariu cu Viața” și cântăreț în „LaLa Band”. Astfel, chiar dacă acum este considerat influencer, la bază el este actor și cântăreț.

Și, pentru a nu uita de unde a pornit, Dorian Popa a acceptat recent să joace în „Mentorii”, film care rulează în această perioadă în cinematografele din România și care a reușit să fie lider de box office atât în primul weekend de la lansare, cât și în al doilea.

În ce a investit banii Dorian Popa în 2024

Într-un interviu pentru Libertatea, el ne-a vorbit și despre planurile pe care le are în 2025, dezvăluind că acest an este unul în care nu va face prea multe schimbări, ci preferă să stea să urmărească în ce direcție se îndreaptă economia. În schimb, el a dezvăluit că anul viitor va fi unul foarte important pentru afacerile în care și-a investit banii în 2024. Mai exact, în domeniul imobiliar!

„În momentul de față, pedalăm cu entuziasm la proiectele deja existente. Avem de finalizat patru din totalul căsuțelor ce înglobează Hâtz Residence. Celelalte 10 locuințe sunt deja finalizate, vândute și ocupate de clienți. Din cele patru, două s-au vândut la roșu, iar celelalte două sunt disponibile pentru vânzare și vor fi terminate la începutul anului 2026, moment în care aș vrea să pot oferi direct cheile ultimilor cumpărători. Anul acesta, alte planuri sau schimbări profesionale foarte mari nu sunt.

Anul viitor vine un pas important pentru mine, pentru că începem să lucrăm pe terenul de 10.000 de metri pătrați pe care l-am achiziționat în 2024. Acolo voi face un cartier foarte mare, cu 20-30 de căsuțe, o piscină și probabil și un complex comercial. Sincer să fiu, anul acesta sunt în expectativă, aș vrea să văd în ce direcție se îndreaptă economia, pentru că sunt tot felul de zvonuri și supoziții, ceea ce mă determină să rămân în gardă”, a mai spus Dorian Popa în exclusivitate pentru Libertatea.

