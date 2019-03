Neînțelegerile dintre Mădălina Ghenea și tatăl fiicei sale, Matei Stratan, au apărut imediat după ce micuța a venit pe lume. Dacă la început Matei a pus totul pe seama perioadei de lăuzie, între timp a început să nu mai înțeleagă comportamentul Mădălinei. Tânărul susține că a încercat în repetate rânduri să salveze relația, acceptând toate condițiile impuse de fotomodel.

Prietenii lor apropiați susțin că în preajma micuței cei doi se comportau exemplar și păreau cel mai fericit cuplu, însă magia dispărea când rămâneau singuri. De cele mai multe ori, certurile porneau de la Mădălina, care mereu avea câte ceva de reproșat lui Matei: ba că nu-i mai acordă atenție, ba că discută prea mult cu diverse domnișoare pe site-urile de socializare, ba că muncește prea puțin. În urmă cu ceva vreme, Mădălina a ajuns la concluzia că nu mai poate salva nimic din această relație și a decis să se întoarcă în Italia, pentru a-și vedea de carieră.

Matei Stratan face naveta, ca să-și vadă copila

Mutarea aceasta l-a forțat pe Matei Stratan să devină navetist, dacă vrea să-și vadă fiica. Un lucru pe care tânărul l-a acceptat și la care s-a adaptat, în speranța că asta va face ca relația să devină mai lină. Matei are un aliat în mama Mădălinei, care are grijă de Charlotte când vedeta are treabă, însă nici măcar apropierea de „soacră” nu-i e de folos, bărbatul plângându-se amicilor că nimic din ce face și spune nu pare a-i fi pe plac celebrei sale foste iubite.

