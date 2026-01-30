„Echipele de reparații lucrează în trei ture, cu 30 de brigăzi, pentru a acoperi gropile”

Starea drumurilor din Budapesta a ajuns într-un punct critic. 3.791 de gropi afectează traficul în capitală.

În 2025, autoritatea Budapest Közút Zrt. a plătit despăgubiri în valoare de 31 milioane de forinți, circa 80.000 de euro, pentru daune provocate de drumurile deteriorate, iar în 2026, suma estimată pentru despăgubiri a crescut la 55 milioane de forinți (143.000 de euro).

Directorul general al companiei de drumuri, Szőke Gábor, a declarat că „echipele de reparații lucrează în trei ture, cu 30 de brigăzi, pentru a acoperi gropile”.

Vremea și birocrația

Totuși, din cauza condițiilor meteorologice de iarnă și a birocrației, soluțiile aplicate sunt temporare, iar reparațiile durabile necesită reasfaltarea completă a drumurilor, un proces costisitor și dificil de implementat.

Pe Kerepesi út, în intersecția cu Hungária körút, carosabilul este atât de afectat, încât conducătorii auto nu pot evita gropile. „Situația este mult mai gravă decât în trecut”, au declarat mai mulți șoferi.

„Gropile afectează în mod constant suspensiile”

Martin Fehér, un taximetrist, a investit recent o sumă considerabilă în reparația suspensiilor mașinii și este îngrijorat de starea drumurilor. „Deși nu am avut incidente majore, gropile afectează în mod constant suspensiile”.

Administrația locală explică situația prin vremea rece și fluctuațiile de temperatură care accelerează formarea gropilor.

Ne vedem la primăvară!

Între 19 ianuarie și sfârșitul iernii, Budapest Közút a intensificat activitatea de reparații, folosind asfalt rece pentru intervenții rapide. Totuși, soluțiile permanente vor fi aplicate abia primăvara, folosind tehnologia asfaltului cald.

Meteorologul Pártai Lucia avertizează că temperatura din Ungaria favorizează degradarea drumurilor. „Frecvente înghețuri nocturne și dezghețuri diurne duc la fisurarea asfaltului, ceea ce accentuează problema. Spre deosebire de țările nordice cu ierni constante sau de regiunile mediteraneene, Ungaria se confruntă cu fluctuații termice constante”.

În plus, infrastructura rutieră întâmpină obstacole birocratice. Szepesfalvy Anna, deputat Fidesz, a propus în Consiliul Municipal ca reasfaltarea să fie realizată complet pe sectoarele afectate de lucrări de canalizare, pentru a preveni reapariția gropilor. „Din păcate, propunerea a fost respinsă, invocându-se obstacole administrative”, a declarat Szepesfalvy.

Buget insuficient

Dorner Lajos, președintele Asociației pentru Transport Urban și Suburban, subliniază că bugetul insuficient pentru renovare face ca drumurile principale să fie tot mai deteriorate.

El consideră că reparațiile pe termen lung ar trebui să fie prioritare pentru a preveni agravarea situației.

Această problemă nu se limitează la Budapesta. În zonele rurale, drumurile secundare sunt într-o stare și mai gravă.