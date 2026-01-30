Declaraţia a fost făcută pe rețeaua sa Truth Social, în noaptea de joi spre vineri, şi a generat reacţii puternice în contextul tensiunilor sociale din oraş.

Trump a făcut referire la un videoclip viral, publicat cu 11 zile înainte de moartea lui Pretti, care îl arată implicat într-un conflict cu agenţi ICE pe o stradă din Minneapolis.

În videoclip, Pretti, de 37 de ani, poate fi văzut ţipând spre agenţi, scuipând pe un SUV guvernamental şi lovind cu piciorul vehiculul până când sparge farul din spate.

„Agitator şi, poate, insurgent, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut drastic odată cu publicarea videoclipului în care este văzut ţipând şi scuipând în faţa unui agent ICE (poliţia imigraţiei – n.r.) foarte calm şi stăpân pe sine, apoi loveşte cu sălbăticie un vehicul guvernamental nou şi foarte scump, atât de tare şi violent, încât stopul din spate s-a spart în bucăţi”, a scris Trump, descriind comportamentul lui Pretti drept „o demonstraţie de violenţă şi furie”.

Preşedintele a lăudat calmul agentului ICE în faţa provocărilor. „Ofiţerul ICE a rămas calm şi stăpân pe sine, ceea ce nu este uşor în astfel de circumstanţe”, a adăugat Trump, încheind cu sloganul său „Make America Great Again”.

Videoclipul a fost distribuit online miercuri şi a devenit rapid subiect de dezbatere naţională.

Conform imaginilor, după ce Pretti a spart farul SUV-ului, poliţişti mascaţi au intervenit pentru a-l aresta. Asistentul medical a fost imobilizat de patru agenţi, în timp ce protestatarii din jur au început să strige şi să fluiere. Poliţia a recurs la gaze lacrimogene pentru dispersarea mulţimii.

Moartea lui Pretti, survenită pe 24 ianuarie în timpul unei operaţiuni ICE controversate, a amplificat tensiunile sociale.

Demonstraţiile din Minneapolis, oraş afectat de raiduri antiimigraţie, au forţat autorităţile să reducă intensitatea acestor acţiuni. Evenimentul a declanşat dezbateri despre utilizarea forţei în intervenţiile poliţiei şi drepturile imigranţilor.

Acesta este al treilea incident armat în care sunt implicați agenți federali în Minneapolis în luna ianuarie 2026.

Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie pe nume Renée Good în propria mașină, ceea ce a declanșat proteste de amploare în oraș. În timp ce aceasta încerca să plece de pe loc, Jonathan Ross a tras focuri de armă în vehicul, lovind-o de patru ori în piept, braț și cap.

Ulterior, agentul federal care a împușcat-o pe femeie a devenit milionar din banii primiți din donații online de la MAGA.

O săptămână mai târziu, pe 14 ianuarie, un alt bărbat a fost împușcat în picior în timp ce încerca să scape de arestare. Ambele incidente au dus la proteste ample în Minneapolis.

Ucigașii lui Mario Berinde au cerut să rămână în arest pentru că se tem pentru viața lor, iar părinții au plecat din localitate de frică
Știri România 12:17
Ucigașii lui Mario Berinde au cerut să rămână în arest pentru că se tem pentru viața lor, iar părinții au plecat din localitate de frică
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Ce este Chikungunya și cum se transmite
Știri România 12:03
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Ce este Chikungunya și cum se transmite
Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun"
Stiri Mondene 11:50
Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun"
Alimentele la care a renunțat Crina Abrudan pentru o siluetă impecabilă, la 47 de ani. „Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin"
Stiri Mondene 11:39
Alimentele la care a renunțat Crina Abrudan pentru o siluetă impecabilă, la 47 de ani. „Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin"
Politic

Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România"
Politică 11:26
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România"
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor"
Politică 10:16
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor"
