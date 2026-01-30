Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și 1 februarie, amânarea unei decizii cu privire la o ofertă sau la o soluție prin care să se tranșeze un proces de atribuire a unor bani, bunuri sau avantaje pe fondul unui proces de partaj, de moștenire, de ieșire dintr-o asociere.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie, cele două sectoare ale învățăturii și circulației informațiilor se vor afla sub influența Lunii Pline în Leu, din 2 februarie, care va forma cinci opoziții cu planetele din casa a III-a (deplasări, comunicare cu instituțiile, relațiile cu frații, vecinii și cunoscuții ocazional, examene). Săgetătorii s-ar putea confrunta cu divergențe de opinii, cu situații imprevizibile în care se vor afla, fără voia lor, în postura de „actori”. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, stabilitate sau evoluție banală a treburilor socioprofesionale; nici provocare, nici satisfacții.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, relațiile personale pot urma trasee diferite. Cele de prietenie vor fi menajate de către ambele părți, nativii și prietenii lor fiind politicoși și grijulii să nu deterioreze relația lor; în schimb, mai „aprinse” vor fi percepțiile nativilor în plan afectiv.

Ei vor observa că reacțiile lor sunt diferite și că întâmplările prin care trec parcă nu mai seamănă cu ceea ce au trăit înainte, observații și impresii motivate, în realitate, de tipul de influență exercitată de planeta Neptun, de curând intrată în zodia Berbecului (26 ianuarie a. c.), și care, până în 2039, va produce multe „valuri” în plan emoțional și sentimental.

Cât privește ineditul unor stări interioare, ele se explică prin faptul că Săgetătorii nu aveau cum să trăiască astfel de influxuri, Neptun tranzitând pentru ultima oară zodia Berbecului între 1861 și 1875. Pe 5 februarie, Uranus, revenit la mișcarea directă, mai poate oferi surprize în sectorul muncii.

