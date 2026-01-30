Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun”

Într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, vedeta a oferit sfaturi despre cum femeile pot să slăbească în mod natural, fără prea multe sacrificii.

Carmen Brumă recomandă, în glumă, și sesiunile de shopping

„O sesiune serioasă de shopping înseamnă chiar și 5.000 de pași. Cu condiția să nu găsești ceea ce cauți. (n.r. – râde) Că dacă găsești ceea ce cauți, nu mai ai niciun 5.000 de pași. Cred că cel mai important sfat este să aibă un plan foarte bine structurat și adaptat și potrivit pentru scopurile lui. Și apoi, să țină cont de faptul că principalul instrument atunci când vrei să dai jos niște kilograme este deficitul caloric. Deci ai grijă la alimentație!

Nu te avânta cu mult prea mult entuziasm la sală sau în a face sport exagerat, pentru că nu acesta este principalul instrument atunci când vorbim de slăbire. E un instrument foarte bun pentru a-ți păstra sănătatea, pentru a avea o energie optimă, pentru a te menține pe termen lung, pentru a menține aceste rezultate… Dar, în primul rând, atunci când vrei să slăbești, umbli la farfurie și te gândești că trebuie să reduci un pic din ceea ce mănânci”, a spus Carmen Brumă pentru sursa citată.

Apoi ea a continuat: „Trebuie să fii foarte sincer cu tine, e ca o oglindă. Ideal ar fi să-ți faci un jurnal alimentar. Ăsta este un instrument cu care lucrează de obicei nutriționiștii: jurnalul alimentar. Îți scrii sincer 3-4 zile tot ce mănânci, dar fără să te gândești că arăți cuiva jurnalul ăla. Pur și simplu mănânci efectiv ce mănânci tu în mod normal, de ajungi la kilogramele acelea în plus. Și după aia, după ce ai văzut exact jurnalul alimentar, tai un sfert și gata! Nu e mare filozofie.

Sigur că există o împărțire a nutrienților ideală, 20-25% proteine, să ai și puține grăsimi, cam sub un gram de grăsime per kilogram corp, vreo 2-3 grame de carbohidrati per kilogram corp, dar astea sunt deja detalii. Dacă vrei ceva simplu, îți scrii 3-4 zile un jurnal alimentar și tai un sfert din el și-i imposibil să nu slăbești”!

Ce părere are despre postul intermitent

Partenera de viață a lui Mircea Badea a vorbit și despre postul intermitent, care a câștigat teren în ultima perioadă și este luat în considerare de cât mai multe femei, când vor să slăbească.

„Postul intermitent este o metodă pentru păstrarea, stimularea longevității, dar nu este, după părerea mea, o metodă în principal de slăbit, deși este folosită ca metodă de slăbire în general, în special în România. Ea funcționează tot datorită deficitului caloric. În plus, pentru femei, dacă nu este ținută cu un echilibru, în concordanță cu fazele ciclului menstrual, poate aduce și dereglări hormonale. Dacă ții perioada aia de fasting mult prea lungă, de 24 de ore sau peste 24 de ore în faza luteală a ciclului menstrual, de exemplu, sau în timpul ovulației și după ovulație, e posibil să îți dai peste cap acolo niște secreții hormonale și nu m-aș juca cu chestia asta.

Cred că pentru o femeie care își dorește neapărat să țină post intermitent, da, sunt de acord, este o metodă eficientă, utilă, cred că cea mai potrivită fereastră este 16 cu 8, nu mai mult de 16 ore de nemâncat. Și de aici poți să jonglezi. Nu sunt 16, sunt 15, sunt 14, sunt 13 sau poți să iei simplu fastingul normal peste noapte, nu mănânci 2-3 ore înainte de culcare și apoi iei micul dejun când îl iei tu și o să vezi că ai deja 13-14 ore de fasting”, a încheiat Carmen Brumă interviul pentru sursa citată.

