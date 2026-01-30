Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, nativii nu vor acorda prea mult timp și atenție chestiunilor parteneriale. Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, cele două case ale banilor și bunurilor materiale sau ale unor avantaje se vor confrunta cu forța Lunii Pline în Vărsător, din 2 februarie, care va privi casa a VIII-a, unde, în cauză, intră persoane și instituții.

Dar această Lună Plină va forma cinci opoziții cu planetele aflate în tranzit prin Vărsător care controlează casa a II-a a banilor obținuți prin muncă (efort personal) și aici s-ar putea ca evenimentele să ia o întorsătură specială, mai ales sub imperiul urgenței sau al deciziilor care trebuie luate fără întârziere.

Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, relațiile curente, dialogurile, întâlnirile, vizitele, relațiile cu frații, vecinii sau străinii întâlniți ocazional vor evolua normal, dar fără exuberanță sau vreo plăcere. Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, prudență în relațiile și interacțiunile oficiale. În schimb, nativii ar putea simți o schimbare în percepțiile și reacțiile lor privitoare la o rudă sau la o chestiune de familie pe care n-au mai trăit-o.

Nici nu aveau cum, de vreme ce Neptun, cel care va provoca aceste impulsuri inedite, intrat de curând în zodia Berbecului (26 ianuarie a. c.), s-a aflat în tranzit prin zodia Berbecului și, respectiv, prin casa a IV-a, ultima oară, între 1861 și 1875.

În această etapă, el va tranzita casa a IV-a a cerului de naștere al Capricornilor până în 2039 și va tulbura frecvent apele unei bune înțelegeri sau conviețuiri. Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când va părăsi zodia Taurului, ar mai putea genera evenimente neprevăzute în plan sentimental sau, la jumătatea lunii februarie, în relațiile nativilor cu copiii lor.

